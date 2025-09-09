Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Miért jelennek meg ezek a „szürke bogarak”?
Az ezüstös pikkelykék apró, lapos, szárny nélküli rovarok, amelyek különösen vonzónak találják a nedves, sötét, nyugalmas helyeket, mint a fürdőszoba, konyhapolcok, vagy alacsony forgalmú zugok. Egy entomológus szerint ezek a rovarok „történelmi túlélők” – még a csótányoknál is korábban, jó 300 millió éve jelentek meg a földön. Ettől függetlenül érthető, ha te nem szeretnéd, hogy éppen a te fürdődben éljenek tovább. Bár nem veszélyesek az emberekre nézve, de számos tárgyat károsíthatnak, például papírt, kartont, ruhát, szőnyeget, könyveket rágcsálnak.
