Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Az ezüstös pikkelykék (vagy más néven ezüstös ősrovar, latinul Lepisma saccharina) meglepően gyakori háztartási kártevők, különösen a konyhákban és fürdőszobákban. Biztosan te is találkoztál már velük, amikor villanyt kapcsolva hirtelen szétfutottak a padlón vagy a kád szélén. De mi vonzza őket, és hogyan szabadulhatsz meg tőlük hatékonyan? Cikkünkből minden kiderül!

Miért jelennek meg ezek a „szürke bogarak”?

Az ezüstös pikkelykék apró, lapos, szárny nélküli rovarok, amelyek különösen vonzónak találják a nedves, sötét, nyugalmas helyeket, mint a fürdőszoba, konyhapolcok, vagy alacsony forgalmú zugok. Egy entomológus szerint ezek a rovarok „történelmi túlélők” – még a csótányoknál is korábban, jó 300 millió éve jelentek meg a földön. Ettől függetlenül érthető, ha te nem szeretnéd, hogy éppen a te fürdődben éljenek tovább. Bár nem veszélyesek az emberekre nézve, de számos tárgyat károsíthatnak, például papírt, kartont, ruhát, szőnyeget, könyveket rágcsálnak.

Insect feeding on paper – silverfish. Pest books and newspapers. silverfish of several pieces near the open book.

