„Rendszeresen a teámba köpött titokban” – Mérgező anyósok

Anyósom velem és a férjemmel is undorítóan viselkedett, de főleg vele. Ugráltatta, szekálta, mindenért verbálisan abuzálta, soha egy jó szava nem volt hozzá és az én szerelmem mindezt birkatürelemmel tűrte. Egyik nap azonban elszakadt a cérnám. Anyósomnak nem tetszett, ahogy a fia megszerelt valamit nála és csak annyit láttam, hogy lendül a keze és egy hatalmas pofont kever le neki.



Akkor odamentem, megfogtam a vállát és azt mondtam neki, ez volt az utolsó alkalom, hogy bántotta a fiát és ha nem változik meg, soha többet nem lát minket és egyedül fog megdögleni. Kézen fogtam a férjem és eljöttünk. Azt hittem, mérges lesz rám, de könnyes szemmel mondta, hogy egész életében arra várt, hogy ezt valaki megtegye érte. Soha többet nem beszéltünk anyósommal.



