„Rendszeresen a teámba köpött titokban” – Mérgező anyósok

Vannak anyósok, akik menyüket szívből gyűlölik, és ezen semmi nem fog változtatni. A következő történetek szinte hihetetlenül hangzanak, mégis igazak – erről a mérhetetlen anyós-meny gyűlöletről tanúskodnak.
1/10 Kamu
Azt mondta, rákos és hozzánk költözött, hogy "az utolsó hónapjait a fiával tölthesse." Egy év után kiderült, hogy kutya baja, csak kamuzott. Fel nem foghatom, hogy lehet ekkorát hazudni, és főleg nem egy ilyen komoly dologban. Azóta meg vagyok győződve, hogy nincs ki a négy kereke...
2/10 A pofon
Anyósom velem és a férjemmel is undorítóan viselkedett, de főleg vele. Ugráltatta, szekálta, mindenért verbálisan abuzálta, soha egy jó szava nem volt hozzá és az én szerelmem mindezt birkatürelemmel tűrte. Egyik nap azonban elszakadt a cérnám. Anyósomnak nem tetszett, ahogy a fia megszerelt valamit nála és csak annyit láttam, hogy lendül a keze és egy hatalmas pofont kever le neki.
Akkor odamentem, megfogtam a vállát és azt mondtam neki, ez volt az utolsó alkalom, hogy bántotta a fiát és ha nem változik meg, soha többet nem lát minket és egyedül fog megdögleni. Kézen fogtam a férjem és eljöttünk. Azt hittem, mérges lesz rám, de könnyes szemmel mondta, hogy egész életében arra várt, hogy ezt valaki megtegye érte. Soha többet nem beszéltünk anyósommal.