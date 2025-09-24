Így lesz tartós és szép a kaspóban tartott krizantém
iStock

Címlap / Otthon / Kert és terasz / Így lesz tartós és szép a kaspóban...

Így lesz tartós és szép a kaspóban tartott krizantém

Fehér Dia
Írta 2025.09.24.

A krizantém az ősz egyik legkedveltebb virága, de cserepes formában különös gondoskodást igényel. Ismerd meg a legjobb tippeket, hogy növényeid sokáig virágban pompázzanak.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Nincs ősz krizantém nélkül – elég csak ránézni egy verandára vagy teraszra, amit telepakoltak a nagy, kerek bokrokkal, és máris megjelenik a szezon igazi hangulata. A cserepes növényeknek azonban kicsit mások az igényeik, mint a szabadföldben nevelt társaiknak, és ez a krizantémokra is igaz.

Ha szeretnéd, hogy a te teraszodat vagy erkélyedet is elárassza a színes őszi pompa, íme négy egyszerű tipp, amivel a cserepes krizantémjaid sokáig virágban maradnak.

1. Válassz egészséges tövet

iStock

A titok kettős: először is érdemes minél korábban vásárolni, mert a legszebb töveket hamar elkapkodják. Ha túl sokáig vársz, már inkább barnuló, hervadó virágok közül kell válogatnod.

Olvass még a témában

A második szabály, hogy ne azonnal a legszínesebb, legtelibb virágú tövet kapd le a polcról! Bár csábító, ezek a példányok már a virágzás vége felé járnak. Sokkal jobb, ha olyat választasz, amelyik tele van zárt bimbókkal – így pont otthon, nálad fogják kibontani a szirmaikat.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!

Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!
Ma Gellért és Mercédesz névnapja van – fedezd fel a nevük titkát és személyiségüket!

Ma Gellért és Mercédesz névnapja van – fedezd fel a nevük titkát és személyiségüket!
6 kulacs, ami nem csak praktikus, hanem elképesztően trendi is

6 kulacs, ami nem csak praktikus, hanem elképesztően trendi is
„Miért mindent rajtam vezetsz le?” 5 toxikus párkapcsolati tulajdonság

„Miért mindent rajtam vezetsz le?” 5 toxikus párkapcsolati tulajdonság
10 000 lépés egy nap alatt? Ezekkel a trükkökkel meg fogod csinálni

10 000 lépés egy nap alatt? Ezekkel a trükkökkel meg fogod csinálni
„Jól nézel ki, meg sem ismertelek!” A legpofátlanabb kétélű bókok

„Jól nézel ki, meg sem ismertelek!” A legpofátlanabb kétélű bókok
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK