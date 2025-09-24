Így lesz tartós és szép a kaspóban tartott krizantém

A krizantém az ősz egyik legkedveltebb virága, de cserepes formában különös gondoskodást igényel. Ismerd meg a legjobb tippeket, hogy növényeid sokáig virágban pompázzanak.

Nincs ősz krizantém nélkül – elég csak ránézni egy verandára vagy teraszra, amit telepakoltak a nagy, kerek bokrokkal, és máris megjelenik a szezon igazi hangulata. A cserepes növényeknek azonban kicsit mások az igényeik, mint a szabadföldben nevelt társaiknak, és ez a krizantémokra is igaz.

Ha szeretnéd, hogy a te teraszodat vagy erkélyedet is elárassza a színes őszi pompa, íme négy egyszerű tipp, amivel a cserepes krizantémjaid sokáig virágban maradnak.

1. Válassz egészséges tövet

A titok kettős: először is érdemes minél korábban vásárolni, mert a legszebb töveket hamar elkapkodják. Ha túl sokáig vársz, már inkább barnuló, hervadó virágok közül kell válogatnod.

A második szabály, hogy ne azonnal a legszínesebb, legtelibb virágú tövet kapd le a polcról! Bár csábító, ezek a példányok már a virágzás vége felé járnak. Sokkal jobb, ha olyat választasz, amelyik tele van zárt bimbókkal – így pont otthon, nálad fogják kibontani a szirmaikat.

