Így lesz tartós és szép a kaspóban tartott krizantém

Nincs ősz krizantém nélkül – elég csak ránézni egy verandára vagy teraszra, amit telepakoltak a nagy, kerek bokrokkal, és máris megjelenik a szezon igazi hangulata. A cserepes növényeknek azonban kicsit mások az igényeik, mint a szabadföldben nevelt társaiknak, és ez a krizantémokra is igaz.
Ha szeretnéd, hogy a te teraszodat vagy erkélyedet is elárassza a színes őszi pompa, íme négy egyszerű tipp, amivel a cserepes krizantémjaid sokáig virágban maradnak.
1. Válassz egészséges tövet
A titok kettős: először is érdemes minél korábban vásárolni, mert a legszebb töveket hamar elkapkodják. Ha túl sokáig vársz, már inkább barnuló, hervadó virágok közül kell válogatnod.
Olvass még a témában
A második szabály, hogy ne azonnal a legszínesebb, legtelibb virágú tövet kapd le a polcról! Bár csábító, ezek a példányok már a virágzás vége felé járnak. Sokkal jobb, ha olyat választasz, amelyik tele van zárt bimbókkal – így pont otthon, nálad fogják kibontani a szirmaikat.