Így ismerheted fel a magasan funkcionáló narcisztikust: bárhol ott lehet

A narcisztikus emberekről gyakran él egy kép a fejünkben, ami alapján azt gondoljuk, bárhol kiszúrjuk őket: hangosak, önzők, nincs bennük empátia, csak magukkal törődnek. Csakhogy létezik egy sokkal kevésbé egyszerűen kiszűrhető változatuk is: a magasan funkcionáló narcisztikusok. Ők képesek hosszú távon sikeres karriert építeni, stabil házasságban élni, kifelé rendkívül kiegyensúlyozottnak, sőt szerethetőnek tűnni, és ezt az álcát felépítve bárhol ott lenni: a kórházban, a szülői munkaközösségben, az irodában vagy akár egyházi közösségekben is.
Miért veszélyes a magasan funkcionáló narcisztikus?
A klasszikus narcisztikus jegyeket könnyű észrevenni: az állandó önfényezés, az empátia hiánya, a manipuláció nyilvánvaló jelek. A magasan funkcionáló narcisztikus azonban mesterien kifinomult. Karizmatikus, jól teljesít, sőt gyakran kifejezetten segítőkésznek látszik. Tudja, hogyan kell kapcsolódni másokhoz, vagy legalábbis hogyan kell jó benyomást kelteni. Ez azonban csak a felszín: a motivációja nem az együttműködés, hanem az elismerés megszerzése és a kontroll megtartása.