Így ismerd fel a saját red flageidet egy kapcsolatban

Figyeld meg, hogyan kezeled a konfliktust!
A konfliktusok nem csupán másokról szólnak: tükörként is szolgálnak arra vonatkozóan, hogyan viszonyulsz saját érzelmi reakcióidhoz. A cikk szerint ezekben a helyzetekben gyakran felszínre törnek az elfojtott érzelmek és védelmi mechanizmusok – legyen szó visszahúzódásról, dühkitörésről vagy önfeladásról.
Tudtad, hogy a párkapcsolatban az anxiális kötődési stílusú emberek hajlamosak lehetnek a konfliktusra, akár agresszív reakciókra (vádaskodás, kiabálás), míg a kerülő típusok inkább visszahúzódnak és elzárkóznak? Ezek a mintázatok gyakran még további konfliktushoz vezetnek, és nagyban befolyásolják, hogy a felek mennyire érzik elégedettnek magukat a kapcsolatuk tekintetében.
A kérdés tehát: mit szoktál tenni, amikor nem érzed magadat biztonságban? Ezt vizsgálva kezdheted felismerni a sajátod „vörös zászlóidat”.
