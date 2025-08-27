Így ismerd fel a saját red flageidet egy kapcsolatban
istockphoto.com

Így ismerd fel a saját red flageidet egy kapcsolatban

Schuster Borka
Írta 2025.08.27.

A „red flag” kifejezést szinte mindenki ismeri. Ez az a jelzés, ami elárulja valakiről, hogy nem lesz alkalmas egy egészséges kapcsolat kialakítására. Nagyon fontos, hogy időben észrevegyük másokban – de vajon észrevesszük-e őket saját magunkon? A Psychology Today cikke arra emlékeztet, hogy magadban is felismerheted a red flageket, és ha tudatos vagy, dolgozhatsz is ezeken, így te a magad részéről mindent megtehetsz a mentális jólétedért és azért, hogy készen állj egy egészségesen működő kapcsolatra.

Figyeld meg, hogyan kezeled a konfliktust!

A konfliktusok nem csupán másokról szólnak: tükörként is szolgálnak arra vonatkozóan, hogyan viszonyulsz saját érzelmi reakcióidhoz. A cikk szerint ezekben a helyzetekben gyakran felszínre törnek az elfojtott érzelmek és védelmi mechanizmusok – legyen szó visszahúzódásról, dühkitörésről vagy önfeladásról.

Tudtad, hogy a párkapcsolatban az anxiális kötődési stílusú emberek hajlamosak lehetnek a konfliktusra, akár agresszív reakciókra (vádaskodás, kiabálás), míg a kerülő típusok inkább visszahúzódnak és elzárkóznak? Ezek a mintázatok gyakran még további konfliktushoz vezetnek, és nagyban befolyásolják, hogy a felek mennyire érzik elégedettnek magukat a kapcsolatuk tekintetében.

A kérdés tehát: mit szoktál tenni, amikor nem érzed magadat biztonságban? Ezt vizsgálva kezdheted felismerni a sajátod „vörös zászlóidat”.

