Így érezd ismét készen magad a szerelemre a válás után

A válás gyakran olyan mély, fájdalmas törést okoz az ember lelkében, hogy sokan attól tartanak: soha nem lesznek már eléggé nyitottak vagy sebezhetők ahhoz, hogy újra szerethessenek. Pedig a gyógyulás nem csupán lehetőség, hanem sokszor szükséges lépés ahhoz, hogy valóban készen állj egy új kapcsolatra. Egy válások utáni újrakezdésre specializálódott pszichológus szerint öt út vezet vissza ahhoz, hogy újra érezd: szerethető vagy, és megérdemled a boldogságot.

Keress olyanokat, akik segítenek fontosnak érezni magadat

Elsőként talán az egyik legfontosabb: tölts időt azokkal, akik valóban szeretnek téged. Amikor egy házasság véget ér, gyakran úgy érezzük, hogy az a személy, akire leginkább számíthattunk, már nem áll mellettünk. Ilyenkor különösen lényeges, hogy ne vonulj vissza, hanem keresd meg azokat a barátokat, rokonaidat, ismerőseidet, akikkel igazán érted vagy. Azok az emberek, akik látják benned a legjobbakat, emlékeztetnek rá, hogy nem váltál láthatatlanná csak azért, mert egy nagy törés sújtotta az életedet.

