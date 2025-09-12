Így befolyásolja a testvéri kapcsolatod a párválasztásodat felnőttként
iStock

Így befolyásolja a testvéri kapcsolatod a párválasztásodat felnőttként

Schuster Borka
Írta 2025.09.12.

Gyerekkorunk kapcsolatai, főleg ahogy a legközelebb állókhoz viszonyulunk, alapjaiban formálják, hogyan látjuk a világot, és hogyan kapcsolódunk majd másokhoz felnőttként.

Ezek a minták annyira mélyen belénk ivódnak, hogy később is felbukkannak, sokszor egészen meglepő helyzetekben. Gondolj csak a testvéredhez fűződő kapcsolatodra: az első években kialakított érzelmi alapok bizony hatással lehetnek arra is, hogyan működsz majd a szerelmi kapcsolataidban.

Elsőre furán hangzik, igaz? Hiszen egészen más a testvéri szeretet és más a romantika. Mégis van bennük közös: a testvér az első, akivel meg kell osztanod a teredet, akivel együtt kell működnöd, aki mellett megtanulsz veszekedni és kibékülni. A szüleiddel ellentétben ő veled egy szinten van, és emiatt a vele való dinamika sokkal közelebb áll ahhoz, amit később a párkapcsolataidban megélsz.

Így már nem is olyan meglepő, hogy a testvéri játszmák – a veszekedések, a szerepek, a kommunikációs stílus – visszaköszönhetnek a szerelmi életedben is, sokszor teljesen tudattalanul.

Gyerekkori minták újrajátszása

Freud nevezte ezt „repetition compulsion”-nek: újraéljük a gyerekkori sebeket és konfliktusokat, mert tudat alatt megoldást keresünk rájuk. Ha gyerekként rivalizáltál, mellőzöttnek érezted magad, vagy épp túlzottan védelmeztek, akkor könnyen lehet, hogy felnőttként is ilyen helyzetekbe sodródsz a párkapcsolataidban.

