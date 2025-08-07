„Tökéletes nem létezik, ne kergesd” -50 feletti nők tanácsai fiataloknak

Nem mindenki van kibékülve az idő múlásával, de tény, hogy a kor mindannyiunkat bölcsebbé tesz. Egy felmérés során az ötven feletti nők – fontossági sorrendben – az alábbi tíz tanácsot tartották fontosnak megosztani a fiatalokkal.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/10 Legyél jelen és értékeld a kis dolgokat
A válaszadók többsége tartotta ezt a legfontosabbnak. Az emberek többsége élete derekán szembesül azzal, hogy fiatalkora elrepült és csak pislog, hogy hova lettek húszas-harmincas-negyvenes évei. Életünk során ez a három évtized a legmozgalmasabb időszak, ezért nehéz tudatosan „jelen lenni”, de olykor jusson eszedbe, hogy néha „állj meg és nézz körül.”