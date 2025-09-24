„A férjem haverja belehányt a mosógépbe” – 10 történet a legborzasztóbb vendégekről
„A férjem haverja belehányt a mosógépbe” – 10 történet a legborzasztóbb vendégekről

Szőke Angéla
Írta 2025.09.24.

Ismerősöket invitálni az intim szféránkba sokszor idegőrlő dolog, főleg akkor, ha a vendég fittyet hány a legalapvetőbb illemszabályokra, ahogy az alábbi tíz esetben is történt.

A feleségem családja messze lakik, így szerencsére csak ritkán látom őket, de éppen utaztak valahova és útba estünk, így megbeszéltük, hogy egy éjszakát a házunkban töltenek. Megérkeztek (anyós, após, sógor, sógornő és a két gyerekük) és annak ellenére, hogy egész nap főztünk az asszonnyal, ők inkább étterembe mentek. Éjjel értek haza, egész este hangoskodtak, alig tudtunk tőlük aludni. Mindez hétköznap történt, a feleségem korán elment dolgozni, én búcsúztattam őket.

Közölték, hogy üres hassal nem indulhatnak el a gyerekekkel, ezért csináltam egy hatalmas adag rántottát, majd mondtam nekik, hogy így tényleg elkések a munkából, tegyék a kertben a kő alá a kulcsot, de nekem mennem kell.

Arra mentem haza, hogy a rántottához senki nem nyúlt, ellepték a legyek, viszont az egész hűtőt kifosztották és az összes edényt összekoszolták, úgy nézett ki a konyha, mintha bomba robbant volna benne. A vendégszobák és a fürdők is szörnyű állapotban voltak. Ja, és mikor kiálltak a kocsival, nekimentek a kerítésnek, amit meg kellett javítanunk. Mondtam a feleségemnek, hogy többet a családja be nem teheti a lábát a házunkba.

Barátnős összejövetel volt nálam és az egyik lány magával hozta a kislányát. A gyerek mindent összetapogatott, kiborított, szétpakolta a cuccaimat és visított, mikor talált pár matricát, hogy az neki kell. Mondtam neki, hogy sajnálom, de azok nekem gyerekkori emlékeim, nem adhatom neki. Az anyja úgy nézett rám, mint a véres rongyra. Még én voltam a rosszfej, mikor eleve mit keresett a kislány a szekrényem mélyén?

A férjem kollégája berúgott és belehányt a mosógépbe. Csak másnap vettem észre, amikor mosni akartam.

