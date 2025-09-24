„A férjem haverja belehányt a mosógépbe” – 10 történet a legborzasztóbb vendégekről

A feleségem családja messze lakik, így szerencsére csak ritkán látom őket, de éppen utaztak valahova és útba estünk, így megbeszéltük, hogy egy éjszakát a házunkban töltenek. Megérkeztek (anyós, após, sógor, sógornő és a két gyerekük) és annak ellenére, hogy egész nap főztünk az asszonnyal, ők inkább étterembe mentek. Éjjel értek haza, egész este hangoskodtak, alig tudtunk tőlük aludni. Mindez hétköznap történt, a feleségem korán elment dolgozni, én búcsúztattam őket.



Közölték, hogy üres hassal nem indulhatnak el a gyerekekkel, ezért csináltam egy hatalmas adag rántottát, majd mondtam nekik, hogy így tényleg elkések a munkából, tegyék a kertben a kő alá a kulcsot, de nekem mennem kell.



Arra mentem haza, hogy a rántottához senki nem nyúlt, ellepték a legyek, viszont az egész hűtőt kifosztották és az összes edényt összekoszolták, úgy nézett ki a konyha, mintha bomba robbant volna benne. A vendégszobák és a fürdők is szörnyű állapotban voltak. Ja, és mikor kiálltak a kocsival, nekimentek a kerítésnek, amit meg kellett javítanunk. Mondtam a feleségemnek, hogy többet a családja be nem teheti a lábát a házunkba.



