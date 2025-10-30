„15 éve nem dolgozik” – Az ex, akivel jó, hogy nem alapítottál családot

Előfordul, hogy visszagondolva nagyon is jó, hogy véget ért az a bizonyos kapcsolat.
1/10 Kripto
Az exem a tenyerén hordozott, úgy értve, hogy anyagilag elég figyelmes volt. Érzelmileg azonban nem adott eleget és egy nagy gyerek volt, így - bár nem volt könnyű, mert szerettem, de - meghoztam a döntést és elhagytam. Pár hónap múlva felhívott, hogy minden pénzét feltette valami újfajta kriptovalutára, amiről kiderült, hogy átverés és most semmije nincs. Kisegítettem és utaltam neki egy kis összeget, magamban pedig arra gondoltam, hogy jól döntöttem vele kapcsolatban. Ennek már három éve és még mindig csak az adósságait fizeti.
2/10 Sportosan
A menő sráccal - aki extrém sportolt és minden veszélyes mutatványban benne volt - azért lett vége, mert kiderült, hogy Portugáliában van egy szörfös barátnője, Svájcban pedig egy snowboardos barátnője. Egy teljes évig sírtam utána. Aztán elvétette az egyik extrém mutatványát és most, 29 évesen kerekesszékbe kényszerült.
Igazi vagány, laza és gyönyörű csaj volt, a barátaimat ette a sárga irigység, hogy vele vagyok. A vagányság azonban droghasználattal és durva hangulatingadozásokkal járt, amiből ey idő után elegem lett. Mindenki őrültnek nézett, amikor szakítottam vele, de én tudtam, hogy ennek így kell lennie. Tíz évvel később az utcán láttam viszont. Úgy le volt robbanva, hogy nem ismertem volna meg, ha a barátnője nem szólítja az idétlen becenevén. Annyira készen volt, hogy ő sem ismert meg engem.