„15 éve nem dolgozik” – Az ex, akivel jó, hogy nem alapítottál családot

Az exem a tenyerén hordozott, úgy értve, hogy anyagilag elég figyelmes volt. Érzelmileg azonban nem adott eleget és egy nagy gyerek volt, így - bár nem volt könnyű, mert szerettem, de - meghoztam a döntést és elhagytam. Pár hónap múlva felhívott, hogy minden pénzét feltette valami újfajta kriptovalutára, amiről kiderült, hogy átverés és most semmije nincs. Kisegítettem és utaltam neki egy kis összeget, magamban pedig arra gondoltam, hogy jól döntöttem vele kapcsolatban. Ennek már három éve és még mindig csak az adósságait fizeti.



