Időjárás 2025. november 3.: Ma borús reggel után szeles, napos délután vár ránk

Időjárás ma, 2025. november 3. – őszi hétfő, gyengéd tempóval

Ma az őszi hangulat ural mindent: öltözz rétegesen, legyen nálad vízálló cipő és egy kis esernyő – így bármihez rugalmasan alkalmazkodsz. A hőmérséklet, a felhőzet és a szél országosan eltérhet, ezért a napod előtt nézd át az alábbi idősávokat, és igazítsd hozzá a programjaidat.

Reggel (6–9)

Hőmérséklet: . Felhőzet: . Csapadék esélye: . Szél: , lökések: . Ha korán indulsz, egy melegebb réteg és zárt cipő jól jön.

Délelőtt (9–12)

