A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni

Teljesen mindegy, hogy miről beszélsz, az, hogy mi jut el az agyáig, az nem rajtad múlik. Tedd emlékezetessé fontos mondanivalódat.
Gyereked kedvenc zenéjét tanuld meg, és énekeld teli torokból, a zenecsatornákról ellesett mozdulatokkal megtűzdelve a lakás közepén.
Gyereked lemattol, vagy a hamis hangod miatt, vagy, mert azt hiszi, sikerült bekattantania viselkedésével. Jó sokáig csináld, aztán higgadt mosollyal ültesd le ámuló gyereked, és tőmondatokban mondd el neki az épp aktuális zsolozsmát. Örök életre meg fogja jegyezni annak tartalmát.
