A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni

Azt mondják, az agresszív kismalac vicceket a kamaszok ihlették. Azt is mondják, hogy rakj ki kiskori fotókat a hűtőd ajtajára kamaszgyerekedről, hogy mindig emlékezz arra, valamikor élhető volt velük az élet. Életünk értelme a gyerek, ám valahol a 14. életév környékén eme megállapítás megdőlni látszik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Adj hangot a véleményednek

Teljesen mindegy, hogy miről beszélsz, az, hogy mi jut el az agyáig, az nem rajtad múlik. Tedd emlékezetessé fontos mondanivalódat.

Gyereked kedvenc zenéjét tanuld meg, és énekeld teli torokból, a zenecsatornákról ellesett mozdulatokkal megtűzdelve a lakás közepén.

Gyereked lemattol, vagy a hamis hangod miatt, vagy, mert azt hiszi, sikerült bekattantania viselkedésével. Jó sokáig csináld, aztán higgadt mosollyal ültesd le ámuló gyereked, és tőmondatokban mondd el neki az épp aktuális zsolozsmát. Örök életre meg fogja jegyezni annak tartalmát. Mások ezeket olvassák „Azt mondta, jobban állna a menyasszonyi ruha ha leadnék 10 kilót” – Anyós sztorik Mérgező gyerek barátság. Mit tehetsz, ha a gyermeked barátja toxikus? Bébiszitterek durva történetei, látszólag normális családokról A Föld „szívverése” befolyásolja a lelkivilágodat

A cikk folytatódik, lapozz!