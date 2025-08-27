A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni

Címlap / Életmód / Család / A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet...

A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni

J. Anna
Írta 2025.08.27.

Azt mondják, az agresszív kismalac vicceket a kamaszok ihlették. Azt is mondják, hogy rakj ki kiskori fotókat a hűtőd ajtajára kamaszgyerekedről, hogy mindig emlékezz arra, valamikor élhető volt velük az élet. Életünk értelme a gyerek, ám valahol a 14. életév környékén eme megállapítás megdőlni látszik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Adj hangot a véleményednek

Teljesen mindegy, hogy miről beszélsz, az, hogy mi jut el az agyáig, az nem rajtad múlik. Tedd emlékezetessé fontos mondanivalódat.

Gyereked kedvenc zenéjét tanuld meg, és énekeld teli torokból, a zenecsatornákról ellesett mozdulatokkal megtűzdelve a lakás közepén.

Gyereked lemattol, vagy a hamis hangod miatt, vagy, mert azt hiszi, sikerült bekattantania viselkedésével. Jó sokáig csináld, aztán higgadt mosollyal ültesd le ámuló gyereked, és tőmondatokban mondd el neki az épp aktuális zsolozsmát. Örök életre meg fogja jegyezni annak tartalmát.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Ha csúnyán beszéltem, anyám ecettel mosta ki a számat” – Furcsa gyermekkori büntetések

„Ha csúnyán beszéltem, anyám ecettel mosta ki a számat” – Furcsa gyermekkori büntetések
A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni

A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni
Ilyen hatással lehetett rád, ha tizenévesen veszítetted el a nagymamádat 

Ilyen hatással lehetett rád, ha tizenévesen veszítetted el a nagymamádat 
Ez az életfeladatod a számmisztika szerint 

Ez az életfeladatod a számmisztika szerint 
Mi a legbénább sérülés, amit valaha szereztél? 10 fájdalmasan vicces sztori

Mi a legbénább sérülés, amit valaha szereztél? 10 fájdalmasan vicces sztori
Jön a rotavírus szezon. Ezeket a tüneteket kell ismerned

Jön a rotavírus szezon. Ezeket a tüneteket kell ismerned
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK