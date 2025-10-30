7 jel, hogy kezdesz olyanná válni, mint a saját szüleid

Emlékszel, amikor az egyetemi évek alatt az anyukád képes volt komolyan kiborulni azon, ha nem hoztad vissza a műanyag edényt, amiben előző héten a rántott húst vitted el? Mert hát az része volt a készletnek, az isten szerelmére!



Akkor csak csendben bólogattál, magadban azon gondolkodva, mi olyan nagy ügy van ebben az egészben.



Ma árgus szemmel figyeled, hogy a kollégád visszahozza-e, vagy a mosogatóban hagyja a kölcsönkért kiskanaladat.



