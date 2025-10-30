7 jel, hogy kezdesz olyanná válni, mint a saját szüleid

Szeretjük őket, felnézünk rájuk, ugyanakkor ezer meg egy dologról fogadjuk meg, hogy mi másként fogjuk csinálni. Aztán előbb vagy utóbb, ki csak egy kicsit, ki kicsit jobban, de mind olyanná változunk, mint a szüleink voltak. Ha az alábbi jeleket észleled, akkor már nálad is elkezdődött a folyamat.
1/7 Kiborulsz, ha valaki nem adja vissza a kölcsönkért dolgaidat
Emlékszel, amikor az egyetemi évek alatt az anyukád képes volt komolyan kiborulni azon, ha nem hoztad vissza a műanyag edényt, amiben előző héten a rántott húst vitted el? Mert hát az része volt a készletnek, az isten szerelmére!
Akkor csak csendben bólogattál, magadban azon gondolkodva, mi olyan nagy ügy van ebben az egészben.
Ma árgus szemmel figyeled, hogy a kollégád visszahozza-e, vagy a mosogatóban hagyja a kölcsönkért kiskanaladat.
2/7 Nem érted a mai zenét
Ki az a Justin Bieber? És most tényleg ez a menő? De miről szól ez a szám? Ma már persze mindent elektronikusan csinálnak, nem is igazi zenészek koncertjeire járnak a fiatalok, csak valami srácéra, aki egy laptop gombját nyomkodja…