Ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Hírességek utolsó mondatai

Vannak sztárok, akik hosszú, tartalmas életet élnek és olyanok is, akiket túl hamar elragad a halál. Az alábbi hírességek utolsó mondatai igen megindítóak.
1/10 Kobe Bryant
A kosaras legenda és lánya, Gianna 2020-ban vesztették életüket egy helikopter szerencsétlenségben. Pillanatokkal a zuhanás előtt Kobe egy ismerősének írt üzenetet, amiben arra kérte az ügynököt, hogy egyik barátja lányának segítsen elhelyezkedni gyakornokként. A sportolóra jellemző ez az utolsó, önzetlen cselekedet.
2/10 Amy Winehouse
Mint annyi sok más rocklegenda, a tehetséges Amy is 27 évesen hunyt el. Az énekesnő éveken keresztül próbált leszokni, de nem tudta leküzdeni függősége démonait és 2011-ben távozott az élők sorából. Két órával halála előtt az orvosának hagyott szívszorító hangüzenetet, amelyben azt mondta: „Nem akarok meghalni.”
A színész már 15 éve próbálkozott Hollywoodban, mire sikerült befutnia a Halálos Iramban filmmel. 2013-ban halt meg egy jótékonysági esemény utáni autóbalesetben, mikor a barátja által vezetett Porsche egy lámpaoszlopnak ütközött, mindkettejüket megölve. Utoljára egy mérnök hallotta, ahogy a 40 éves Paul a barátjának mondja: „Gyere, menjünk el egy körre.” Ahogy híres filmjeiben, az életben is száguldott, halála közben azt csinálta, amit szeretett.