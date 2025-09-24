Ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Hírességek utolsó mondatai

A színész már 15 éve próbálkozott Hollywoodban, mire sikerült befutnia a Halálos Iramban filmmel. 2013-ban halt meg egy jótékonysági esemény utáni autóbalesetben, mikor a barátja által vezetett Porsche egy lámpaoszlopnak ütközött, mindkettejüket megölve. Utoljára egy mérnök hallotta, ahogy a 40 éves Paul a barátjának mondja: „Gyere, menjünk el egy körre.” Ahogy híres filmjeiben, az életben is száguldott, halála közben azt csinálta, amit szeretett.



