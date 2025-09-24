Ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Hírességek utolsó mondatai

Ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Hírességek utolsó mondatai

Szőke Angéla
2025.09.24.

Vannak sztárok, akik hosszú, tartalmas életet élnek és olyanok is, akiket túl hamar elragad a halál. Az alábbi hírességek utolsó mondatai igen megindítóak.

1/10 Kobe Bryant

A kosaras legenda és lánya, Gianna 2020-ban vesztették életüket egy helikopter szerencsétlenségben. Pillanatokkal a zuhanás előtt Kobe egy ismerősének írt üzenetet, amiben arra kérte az ügynököt, hogy egyik barátja lányának segítsen elhelyezkedni gyakornokként. A sportolóra jellemző ez az utolsó, önzetlen cselekedet.

2/10 Amy Winehouse

Mint annyi sok más rocklegenda, a tehetséges Amy is 27 évesen hunyt el. Az énekesnő éveken keresztül próbált leszokni, de nem tudta leküzdeni függősége démonait és 2011-ben távozott az élők sorából. Két órával halála előtt az orvosának hagyott szívszorító hangüzenetet, amelyben azt mondta: „Nem akarok meghalni.”

3/10 Paul Walker

A színész már 15 éve próbálkozott Hollywoodban, mire sikerült befutnia a Halálos Iramban filmmel. 2013-ban halt meg egy jótékonysági esemény utáni autóbalesetben, mikor a barátja által vezetett Porsche egy lámpaoszlopnak ütközött, mindkettejüket megölve. Utoljára egy mérnök hallotta, ahogy a 40 éves Paul a barátjának mondja: „Gyere, menjünk el egy körre.” Ahogy híres filmjeiben, az életben is száguldott, halála közben azt csinálta, amit szeretett.

Ezek voltak Steve Jobs utolsó szavai. Hírességek utolsó mondatai
