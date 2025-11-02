10 híresség, akiről nem tudtad, hogy fekete felmenőkkel rendelkezik

Az alábbi tíz sztárról első látásra meg sem mondanánk, hogy félvér, pedig büszkék fekete gyökereikre.
1/10 Halsey
Az énekesnőről senki nem mondaná meg, hogy édesapja fekete, sőt, még magyar vér is csörgedezik ereiben. Elmondása szerint kiskorában a parkban apjával rendszeresen megkérdezték tőle idegenek, hogy minden rendben van-e, mert gyanús volt nekik, hogy egy fehér kislányt fekete férfival látnak.
2/10 Pete Wentz
A Fall out boy rockbanda frontembere – és Ashlee Simpson volt férje – szintén félvér: édesapja angol és német felmenőkkel rendelkezik, édesanyja pedig jamaikai. Pete vegán és az állatvédelem mellett számos karitatív szervezet lelkes támogatója is, például az ugandai menekült gyermekek és a tinédzser-öngyilkosság fontosságára hívja fel a figyelmet.
Az énekesnő édesapja fekete, anyja pedig ír felmenőkkel rendelkezik és Mariah félvér származása nem könnyítette meg gyermekkorát. „Sehova nem tartoztam, mivel egy furcsa keverék voltam, egy úgynevezett „mulatt”, ami egy borzasztó szó, hiszen eredeti jelentése öszvér.”