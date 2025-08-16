10 híresség, aki titokban a legjobb barátjába szeretett bele

A szerelem gyakran váratlanul talál ránk, és sok esetben ott bukkan fel, ahol a legkevésbé számítunk rá. A sztárok sem kivételek e szabály alól. Bizonyára mindannyian hallottuk már azt a bölcsességet, hogy a legjobb párkapcsolatok alapja a jó barátság. Ezen ismert személyek esetei, akikről alább olvashatsz, is ezt támasztják alá.

1. Blake Lively és Ryan Reynolds

Egyike azoknak a hollywoodi pároknak, akiknek a kapcsolata valósággal filmszerűen indult. Mind Blake, mind Ryan komoly párkapcsolatokból léptek ki, amikor egy forgatáson ismerkedtek meg. Kezdetben barátként támogatták egymást, ám fokozatosan észrevették, hogy valami több van köztük. Azóta mindenki számára világossá vált, hogy kapcsolatuk alapja a mély barátság és a közös nevetésekben rejlő erő.

2. Mila Kunis és Ashton Kutcher

A ‘That ’70s Show’ című sorozat ikonikus párosa évekig csak barátként tekintett egymásra a kamerák előtt és mögött egyaránt. Mindketten más partnerekkel léptek házasságra, ám ezek a kapcsolatok nem bizonyultak tartósnak. Végül, immáron érett felnőttekként, újra közel kerültek egymáshoz, és kapcsolatuk egyik ékes példája annak, hogyan válhat a barátságból szerelem. Manapság már boldog házasságban élnek, gyermekeikkel

3. Emma Stone és Dave McCary

Emma Stone és Dave McCary szerelmi története valódi meseszerű fordulatokat tartalmaz. Mindketten a televíziós iparban dolgoznak, ám eleinte csupán szakmai együttműködések révén érintkeztek. Az ilyen típusú együttműködések során gyakran előfordul, hogy a kollégák között barátság alakul ki, és így történt ez velük is. A barátság idővel romantikus kapcsolattá mélyült, és azóta nem csak a munkában, de a szerelemben is társai egymásnak.