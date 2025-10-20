Heti horoszkóp október 20-27: nagy fordulat várható
Unsplash

Heti horoszkóp október 20-27: nagy fordulat várható

Arany Inez
Írta 2025.10.20.

Az őszi egyensúly lassan elcsendesül, és helyet ad annak a mélyebb, komolyabb hangulatnak, amikor a részletek és az érzelmek kerülnek előtérbe. A hét második felében a Nap a Skorpióba lép, ezért sokan jobban figyelnek majd a miértekre és a kimondatlan szándékokra. A megérzéseid pontosabbnak tűnhetnek, és egy félmondatból is több információt olvasol ki. A hét végére összeállhat valami, ami hetek óta a levegőben volt, és végre megérted, merre lenne érdemes továbbmenni.

Kos heti horoszkóp

A hét eleje lendületes, de kevésbé zajos, mint korábban. Ugyanazt a tempót könnyebben tartod, mert tisztábban látod a lépéseket. Munkában egy múlt heti ügy új fordulatot vehet: a szétszórt részletek most szépen összeállnak, és érthetőbb lesz az egész folyamat. A hét vége felé egy spontán beszélgetés közben megfogalmazódhat benned egy mondat, ami pontosan leírja, mit szeretnél a következő hónapokban. Ezzel irányt kapsz, és kevésbé kapkodsz.

A magánéletben a közelség és a saját tér egyensúlya a téma. Könnyebb lesz egyeztetni, ha mindketten elmondjátok, mire vágytok. Pénzügyekben letisztul valami: ami eddig apró kiadásnak tűnt, most logikus kategóriát kap. Az ösztön és a józan ész most szépen együtt dolgozik, és ebből születik a hét csendes sikere.

