Ma október 14. Helén és Lívia névnapja van. Milyen a személyiségük?
Arany Inez
Írta 2025.10.14.

2025. október 14-én Magyarországon a Helén és a Lívia névnapját ünnepeljük elsősorban, de emellett több más névnap is esik erre a napra, például Alán, Alen, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Celesztina, Dominik, Domonkos, Hella, Ilma, Krizanta, Liviána, Trixi is köszönthető ezen a napon.

Helén névnapja az egyik legismertebb, és ez a név a görög eredetű Heléna névből származik, amelynek jelentése „fénylő” vagy „ragyogó”. Helén nevet viselő híres emberek közé tartozik például Helén Keller, a világhírű amerikai irodalmi alak, aki siket-vakon is nagy hatással volt az oktatásra és szociális ügyekre. A Helén névhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni Heléna mítoszát is, aki a trójai mondakör egyik kulcsfigurája volt, és szépsége miatt vált ismertté, ami hadjáratokat indított. A névhoz köthető személyiségjegyek között kitartó, erős akaratú és karizmatikus egyéniséget, mély érzelmeket és nagy elkötelezettséget találunk. Az ilyen nevűek gyakran sugároznak magabiztosságot és képesek másokat inspirálni.

Lívia név jelentése a latin „livor” szóból ered, amely eredetileg a „kékes, lilás színű” jelentéssel bír, később pedig „élénk, életvidám” személyre utal. A Lívia név viselői között kiemelkedő személyiség lehet Lívia Júlia, aki az ókori Rómában Julius Caesar első felesége volt, és politikai hatalma révén befolyásos szerepet játszott. A mai Líviák jellemzően érzékenyek, kreatívak és diplomatikusak, kiválóan kommunikálnak, ugyanakkor belső erejük is jelentős, amely segíti őket az élet különböző területein előrejutni.

Érdekes, hogy október 14-e nemcsak névnap szempontjából jelentős, hanem a naptári év 287. napja is, így az évből még 78 nap van hátra. Néprajzi szempontból a névnapokhoz kötődő hagyományok között főként az ajándékozás, köszöntés és ünnepi étkezés szokott megjelenni.

A Helén névhez kötődően a néphagyományban gyakran asszociáltak fényhez és tisztasághoz, így a napon tartott ünnepekben megjelenhet a fény szimbolikája, akár mécsesek, gyertyák formájában, melyek a lelki tisztaságot szimbolizálják.

Ma október 14. Helén és Lívia névnapja van. Milyen a személyiségük?

