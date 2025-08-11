A fehér here javítja a talaj termékenységét – 5 gyomnövény, ami valójában hasznos

A fehér here javítja a talaj termékenységét – 5 gyomnövény, ami valójában hasznos
istockphoto.com / Lakshmi3

Címlap / Otthon / Kert és terasz / A fehér here javítja a talaj termékenységét – 5 gyomnövény, ami valójában hasznos

Nyul Debóra
Írta 2025.08.11.

Te is azonnal a gyomirtó után nyúlsz, ha valami „idegen” zöld jelenik meg a gyepedben? Lehet, hogy itt az ideje új szemmel nézni a kertedben felbukkanó növényeket! Bár a „gyom” szó gyakran negatív jelentéssel bír, nem minden vadnövény ellenség, sőt, egyesek kifejezetten hasznosak!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A Southern Living nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy néhány gyomnövény valóságos szuperhős a kertben: javítják a talaj minőségét, megkötik a nedvességet, csökkentik az eróziót, sőt, még a beporzó rovarokat is vonzzák – amire egyre nagyobb szükség van Magyarországon is.

Érdemes természetbarát módon kertészkedned

A természetes kertek, vadvirágos gyepfoltok és biodiverzitást támogató udvarok egyre népszerűbbek hazánkban. Ez pedig nemcsak esztétikai szempontból érdekes: a természetbarát kertészkedés hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez, a talaj regenerálásához és a beporzók megőrzéséhez.

A jó hír? Nem kell kertészmérnöknek lenned, hogy hasznos lépéseket tegyél: néha az is elég, ha nem teszel semmit – csak hagyod, hogy a természet végezze a dolgát. Ismerj meg öt olyan növényt, amit talán eddig irtottál – de ezentúl lehet, hogy inkább megőrzöl!

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Mulcsozás: A kerted titkos fegyvere a gyomok ellen és a talaj egészségéért

Mulcsozás: A kerted titkos fegyvere a gyomok ellen és a talaj egészségéért ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK