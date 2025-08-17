Harmincas nők vallomásai a párkapcsolatokról: „De most komolyan, bizonyos férfiaknak mi baja van?!”

Harminc felett a társkeresés olyan, mintha nehezített pályán játszanál egy amúgy sem egyszerű játékot.

Harminc felett a társkeresés olyan, mintha nehezített pályán játszanál egy amúgy sem egyszerű játékot.

Kategóriák

A barátnőim és én is évek óta keresünk párt – egyelőre sikertelenül – és arra jutottunk, hogy a mai férfiak zöme besorolható az alábbi kategóriákba: mama kedvence, aki nem párt keres, hanem második anyukát, aki kiszolgálja és időnként szexel vele. Faék egyszerűségű alfahím, akit önmagán kívül az égvilágon senki nem érdekel. Elvált apuka, aki sok év házasság után „belecsap a lecsóba”, azaz csak az érdekli, hogy minél több nőt ágyba vigyen a randiról. Toxikus „rendes srác”, aki ugyanolyan, mint az előbb említett típusok, csak ő előadja, hogy kedves. Előnytelen külsejű balek, akit teljesen életképtelen. Hol vannak a normális férfiak? Gondolom mind foglalt, mert a társkeresők ezekkel az archetípusokkal vannak tele.