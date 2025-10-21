Hálószobatrendek, amik egyszer már kimentek a divatból – de most visszatérnek
Hálószobatrendek, amik egyszer már kimentek a divatból – de most visszatérnek

Schuster Borka
Írta 2025.10.21.

A belsőépítészet világában gyakran tapasztaljuk, hogy aminek egyszer leáldozott, az néhány évtized múlva ismét a figyelem középpontjába kerülhet. Bemutatunk hét olyan hálószoba-stílust, amelyek korábban háttérbe szorultak, de most újragondolva visszatértek.

A belsőépítészet világában gyakran tapasztaljuk: aminek egyszer leáldozott, az néhány évtized múlva ismét a figyelem középpontjába kerülhet. Az alábbiakban bemutatunk hét olyan hálószoba-stílust, amelyek korábban háttérbe szorultak – ám most kissé újragondolva ismét visszatértek.

Baldachinos ágyak

A baldachinos ágyak több korban is népszerűek voltak, de aztán sokáig túlságosan formálisnak vagy nehéznek találták őket a lakberendezők – a tömör anyaggal, sűrű függönnyel, túldíszített kerettel kétségtelenül uralták a tereket. Most azonban a könnyed, áttetsző anyagok és légies konstrukciók térnek vissza: a baldachin kerete szinte építészeti elemként szolgál, ami struktúrát ad a térnek, mégis tágasnak érződik mellette.

Ha modern baldachinos ágyat szeretnél, válassz világos, finom anyagokat (pl. len, voile), minimalista keretet, ne használj túl sok lelógó textilt – így nem lesz benne túl sok anyag, de van az ágynak „plafonja”, amely védettség-érzetet ad.

