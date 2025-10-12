„Ne járj pszichopatával!” – Milyen tanácsot adnál a 10 évvel fiatalabb énednek?

Utólag mindig tisztábban lát az ember, te mit csinálnál másképp, ha visszapörgethetnéd az életed egy évtizeddel?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szakítás

„Úgy elhagynám azt a semmirekellő exem, mint annak a rendje. Azt hittem, el fog venni, de végül csak hülyített és elpazarolt nyolc évet az életemből. Évekig én tartottam el, mire végre összeszedtem magam és ki mertem lépni a kapcsolatból. Úgy visszamennék az időben, hogy megrázzam magam: „Hagyd már el, mire vársz?!” ”

A cikk folytatódik, lapozz!