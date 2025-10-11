Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint

Ismerős az érzés, amikor egyik pillanatról a másikra elönt a lehangoltság, méghozzá minden látható ok nélkül?
Ha a fáradtság, a lehangoltság, a szorongás vagy épp az ingerlékenység gyakori vendég az életedben, nem biztos, hogy csak a stressz vagy az évszakváltás áll a háttérben. A The Healthy nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy egy friss kutatás szerint ezek a tünetek akár egy kevésbé ismert, mégis gyakori egészségügyi problémára is utalhatnak: autoimmun pajzsmirigybetegségekre.
Egyre több a depressziós beteg – de vajon miért?
Az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint az elmúlt évtizedben a depresszió aránya 60%-kal nőtt a felnőttek és a tinédzserek körében az Egyesült Államokban. Ez a növekedés nem csupán társadalmi, hanem biológiai tényezőkre is visszavezethető. A szakemberek régóta kutatják a háttérben meghúzódó okokat, és most úgy tűnik, egy fontos szerv is szerepet játszhat ebben a rejtélyben: a pajzsmirigy.
