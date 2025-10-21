Ha a párod az egyetlen barátod, ideje elgondolkodni
iStock

Ha a párod az egyetlen barátod, ideje elgondolkodni

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.21.

Ha a párod az egyetlen barátod, lehet, hogy valami hiányzik az életedből. Egy párkapcsolat nem töltheti ki az összes űrt benned.

Ha a párod az egyetlen barátod, ideje elgondolkodni. Volt idő, amikor én is azt hittem, hogy nincs ezzel semmi baj. Hogy ha valakit igazán szeretsz, akkor természetes, hogy vele akarsz lenni minden pillanatban. Együtt keltek, együtt főztök, együtt néztek sorozatot, és valahogy észrevétlenül már nincsenek is külön baráti programok, külön történetek. Csak ti ketten vagytok.

Kívülről akár idillinek is tűnhet ez a harmónia, belülről viszont idővel valami elkezd hiányozni. És nem feltétlen a kapcsolatból, hanem belőled. Ha magadra ismertél, akkor érdemes tovább olvasni.

A párkapcsolat nem arra való, hogy kitöltsön minden űrt benned. Az, hogy valaki szeret és melletted van, nem jelenti azt, hogy minden szerepet neki kell betöltenie az életedben. Egy társ nem lehet egyszerre a legjobb barátod, a pszichológusod, a motivációd és az egyetlen társaságod is. Ha így van, előbb-utóbb mindketten belefáradtok abba, hogy minden az intimitásotok köré épül.

iStock

Mert igenis szükség van más kapcsolódásokra is, olyanokra, ahol nem kell mindig „mi”-ként létezni, csak egyszerűen te lehetsz. Sokszor észre sem vesszük, mennyire észrevétlenül zárjuk be magunkat egy párkapcsolati buborékba. Egy ideig kényelmes ott lenni, biztonságos, kiszámítható. De közben elmaradnak a baráti beszélgetések, a spontán találkozások, a közös nevetések.

