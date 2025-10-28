Ha a 7-ből 1 jelet mutatja a törölköződ, ideje kidobnod!

Mindannyian szeretjük a puha, illatos törölközők ölelését egy fárasztó nap vagy egy pihentető zuhany után. De belegondoltál már abba, hogy a mindennapi használat során milyen gyorsan veszítenek a hatékonyságukból és a frissességükből?
Sajnos még a legjobb minőségű törülközők sem örökéletűek. A Better Homes & Gardens szakértők segítségével világított rá azokra az egyértelmű jelekre, amelyekből kiderül: eljött az ideje, hogy kidobd és újat szerezz be.
1. Már nem szívják fel úgy a vizet, mint régen
A törölköződ legfőbb feladata, hogy megszárítson. Ha azt veszed észre, hogy a száradás hosszabb ideig tart, vagy egyszerűen nem érzed magad teljesen száraznak, akkor valószínűleg nem veled van a baj, hanem a törölköződdel.
„Az egyik legbiztosabb jele annak, hogy ideje lecserélni a törölközőt, amikor elveszti bolyhos, nedvszívó tulajdonságait” – mondja Lindsey Johnson, a Weezie Towels társalapítója és vezérigazgatója.