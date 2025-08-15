Ha 24 órára beszélhetnél a házikedvenceddel, mit kérdeznél tőle?
Ha 24 órára beszélhetnél a házikedvenceddel, mit kérdeznél tőle?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.15.

Állatainkkal olyan bensőséges a kapcsolatunk, hogy néha olyan, mintha beszélnének hozzánk, de mi lenne, ha ez valósággá válna?

Távol

Megpróbálnám megértetni vele, hogy amikor távol vagyok, akkor nem elhagyom, hanem dolgozni megyek és nem kell félnie, mindig vissza fogok jönni hozzá. Mivel traumatizált kutyaként került hozzám, megkérném, hogy vezessen el az előző gazdájához – aki bántotta – hogy bosszút tudjak állni.

Barátság

Külön-külön elbeszélgetnék a négy macskámmal, hogy miért nem szeretik egymást és – mint valami pszichológus – megpróbálnám kibékíteni őket, hogy ne legyen több verekedés. Illetve megkérném őket, hogyha hánynak, akkor azt lehetőleg ne a szőnyegre tegyék.

