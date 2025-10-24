Gyűjtjük a diplomákat, de minek? A diplomahalmozás csapda

A mai fiatal felnőttek nagy részében elevenen él, hogy csak akkor fog tudni érvényesülni, ha minden, ami tudás, le van papírozva. De vajon valóban hasznos a rengeteg diploma és mik lehetnek a hátulütői?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ördögi kör

A tudás „lepapirozására” bizony azért van szükség, mert a munkaadók magasra teszik a mércét. Nem a tudásban, spirituszban, emberi jellemben, inkább a diplomák mennyiségét illetően. Ez egy ördögi kör, ami úgy tűnik, mindenkinek megfelel, mert lassan a takarításhoz is a diploma a mérce. Eközben siratjuk, sajnáljuk magunkat, és valódi érdeklődő tehetségek kallódnak el, mert más az értékrend már jó ideje.

A cikk folytatódik, lapozz!