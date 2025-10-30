Gyógyító helyek Magyarországon – Ide vezessenek az őszi túráid!

Te is hiszel abban, hogy egyes természeti képződmények és helyek mágikus erővel bírnak? Ezeket a „csodahelyeket” turisták tömkelegei évről évre azért keresik fel, mert egészségük javulását remélik tőlük, és gyógyírt keresnek problémáikra. Úgy hírlik ugyanis, hogy egyes csodatévő területek pozitív hatással lehetnek az egészségünkre. Ha pedig nem hiszel efféle humbugban, akkor is érdemes ellátogatni hozzájuk, már csak a látvány, a friss levegő és a kirándulás öröme végett.

Egy időben a dédnagymamám Bükkszentkereszten lakott, ahol sokat nyaraltam gyerekként. De mivel nincs testvérem, és a nyaralóövezetben barátok híján voltam, a messzi falucska olykor unalmasnak hatott számomra, ezért mikor már nagyobb voltam, és a mamám el mert engedni erre-arra egyedül, úgy döntöttem, nyakamba veszem a Bükk-hegység varázslatos vidékét, és felderítem a terepet. Nem messze a házától, ott volt a Boldogasszony köve, melyhez számos mendemonda volt köthető. „Na, ez már izgalmas” – gondoltam magamba, és kicsit utána jártam, mégis mit rejt a bükki energiaháromszög mágikus ereje. Ebben az összeállításban e csodatévő kövek mellett más különleges gyógyító helyeket is szeretnék megemlíteni, hátha éppen ezek közül egy fogja meghozni valakinek a gyógyulás és a jobb egészségügyi állapot reményét.

(Szóval mama, ha odafentről most látsz, remélem mosolyogsz, hogy igenis emlékszem a bükkszentkereszti boldog gyerekkoromra, amikor számos dologra megtanítottál, és oly sok élményt éltünk át együtt.)