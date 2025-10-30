Gyógyító helyek Magyarországon – Ide vezessenek az őszi túráid!
iStock

Hegedűs Henriett
Írta 2025.10.30.

Te is hiszel abban, hogy egyes természeti képződmények és helyek mágikus erővel bírnak? Ezeket a „csodahelyeket” turisták tömkelegei évről évre azért keresik fel, mert egészségük javulását remélik tőlük, és gyógyírt keresnek problémáikra. Úgy hírlik ugyanis, hogy egyes csodatévő területek pozitív hatással lehetnek az egészségünkre. Ha pedig nem hiszel efféle humbugban, akkor is érdemes ellátogatni hozzájuk, már csak a látvány, a friss levegő és a kirándulás öröme végett.

Egy időben a dédnagymamám Bükkszentkereszten lakott, ahol sokat nyaraltam gyerekként. De mivel nincs testvérem, és a nyaralóövezetben barátok híján voltam, a messzi falucska olykor unalmasnak hatott számomra, ezért mikor már nagyobb voltam, és a mamám el mert engedni erre-arra egyedül, úgy döntöttem, nyakamba veszem a Bükk-hegység varázslatos vidékét, és felderítem a terepet. Nem messze a házától, ott volt a Boldogasszony köve, melyhez számos mendemonda volt köthető. „Na, ez már izgalmas” – gondoltam magamba, és kicsit utána jártam, mégis mit rejt a bükki energiaháromszög mágikus ereje. Ebben az összeállításban e csodatévő kövek mellett más különleges gyógyító helyeket is szeretnék megemlíteni, hátha éppen ezek közül egy fogja meghozni valakinek a gyógyulás és a jobb egészségügyi állapot reményét.

(Szóval mama, ha odafentről most látsz, remélem mosolyogsz, hogy igenis emlékszem a bükkszentkereszti boldog gyerekkoromra, amikor számos dologra megtanítottál, és oly sok élményt éltünk át együtt.)

1/5 Bükkszentkereszt – Boldogasszony köve

A bükki gyógyító köveknek – köztük a Boldogasszony kövének – a helyiek gyógyító erőt tulajdonítanak. Úgy vélik, Jézus halála után Szűz Mária hatalmas fájdalmában útnak indult a világban, és elérkezett Bükkszentkereszt falujába, ahol leült egy kőre megpihenni. A kő megpuhult alatta, és felvette az asszony formáját és alakját. Ezzel Szűz Mária egyfajta pozitív energiával ruházta fel a követ, mely egyesek szerint azóta gyógyító tulajdonsággal bír, ugyanis, aki ráül, minden betegségéből kigyógyul. Ha nem hiszünk a mendemondában, akkor is érdemes ide ellátogatni – már csak a bükki friss levegő és a gyönyörű őszi fákkal szegélyezett mesebeli táj végett.

2/5 Pilisszentiván – Ördög torony

Hatalmas gyógyító energiát tulajdonítanak a hívők a pilisszentiváni Ördögtoronynak, melyről úgy élik, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása van. Például, aki ellátogat ide, mérséklődő ízületi fájdalmakkal fog hazatérni. Egyesek a lenti mélyben egymást keresztező Szent György-vonalak mágikus erejével magyarázzák a hely áldásos hatásait, de szkeptikusoknak is érdemes elnézni errefelé, hiszen Pilisszentiván csodálatos túrahely, ahol a természet közelsége, a nyugalom megtestesülése és a kellemes levegő vitathatatlan.

3/5 Tápiószentmárton – Attila Domb

A Tápiószentmárton mellett elhelyezkedő Attila-dombnak is egyesek különleges hatást tulajdonítanak. Úgy gondolják, a dombot olyan mágneses erők és jótékony sugárzások övezik, melyek egyes egészségügyi panaszokra gyógyírként szolgálhatnak. Az évi százezer látogatóból állítólag csak hatvanezer azért megy az alföldi régióba, hogy részese legyen a kezek és ízületek bizsergésénének és a jótékony energiamezőknek, a többi turista pedig egyszerűen csak az alföldi táj szépségében és a tápiószentmártoni Aranyszarvasban szeretne gyönyörködni.

