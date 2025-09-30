Ha ezt a három mondatot hallja a gyerek, biztonságban érzi magát – kutatás igazolja
Ha ezt a három mondatot hallja a gyerek, biztonságban érzi magát – kutatás igazolja

Farkas Izabella
Írta 2025.09.30.

Szülőként mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink boldogok és biztonságban érezzék magukat. Számos tanulmány foglalkozott már azzal, hogy milyen környezet és kommunikáció segíti a gyermekek biztonságérzetének kialakulását, de egy újabb érdekes kutatás rávilágított, hogy három egyszerű szó is nagy hatással lehet erre. A kutatási eredményeket a Michigan Egyetem publikálta, ahol a résztvevő gyermekeket vizsgálták érzelmeik kifejezése közben, miközben szüleik különböző szavakat használtak interakcióik során.

A kutatás során mintegy 150 gyermek és szüleik kommunikációját elemezték laboratóriumi körülmények között. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan reagálnak a gyermekek bizonyos kifejezésekre, és hogyan befolyásolják ezek a szavak érzelmi állapotukat. Az eredményekből kiderült, hogy a gyermekek biztonságérzete jelentősen növekedett, amikor szüleik az „itt vagyok”, „szeretlek” és „biztos vagyok” kifejezéseket használták rendszeresen.

1. „Szeretlek”

A gyermekek érzelmi és pszichológiai fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb tényező a stabil környezet. A pszichológusok szerint a gyermekek akkor képesek optimálisan fejlődni, ha folyamatosan érzik a támogatást és a szeretetet, amelyet szüleik nyújtanak. A „szeretlek” szó hallásának hatására a gyermekek megnyugszanak, és ez a nyugalom lehetővé teszi számukra, hogy jobban fókuszáljanak a környezetükre és a tanulásra.

