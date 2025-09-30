Ha ezt a három mondatot hallja a gyerek, biztonságban érzi magát – kutatás igazolja

A kutatás során mintegy 150 gyermek és szüleik kommunikációját elemezték laboratóriumi körülmények között. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan reagálnak a gyermekek bizonyos kifejezésekre, és hogyan befolyásolják ezek a szavak érzelmi állapotukat. Az eredményekből kiderült, hogy a gyermekek biztonságérzete jelentősen növekedett, amikor szüleik az „itt vagyok”, „szeretlek” és „biztos vagyok” kifejezéseket használták rendszeresen.
1. „Szeretlek”
A gyermekek érzelmi és pszichológiai fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb tényező a stabil környezet. A pszichológusok szerint a gyermekek akkor képesek optimálisan fejlődni, ha folyamatosan érzik a támogatást és a szeretetet, amelyet szüleik nyújtanak. A „szeretlek” szó hallásának hatására a gyermekek megnyugszanak, és ez a nyugalom lehetővé teszi számukra, hogy jobban fókuszáljanak a környezetükre és a tanulásra.