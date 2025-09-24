Ma Gellért és Mercédesz névnapja van – fedezd fel a nevük titkát és személyiségüket!

2025. szeptember 24-én Magyarországon Gellért és Mercédesz névnapját ünnepeljük. Ezeken a neveken kívül ritkábban előforduló nevek is előfordulhatnak ilyen napon, de a kiemelt névnaposok ezek.

Gellért

A Gellért név férfi név, melynek eredete a germán és régi keresztény hagyományokhoz kötődik. Legismertebb alakja Szent Gellért püspök, aki a magyar kereszténység korai terjesztője volt a 11. században, és akinek a nevét a budapesti Gellért-hegy is őrzi. A név jelentése a germán „merész vezér”, amely bátorságot, vezetői képességeket sugall.

Személyiségjegyek: A Gellért név hordozói általában határozottak, céltudatosak és erős irányító képességekkel rendelkeznek. Ambiciózusak, kreatívak, és képesek nagy felelősséget vállalni. Gyakran vonzódnak a történelmi és spirituális témákhoz, és jellemző rájuk a kitartás és a mély elkötelezettség saját értékeik iránt.

Érdekesség, hogy sok Gellért családnevű és helynév is kötődik a névhez Magyarországon, a Gellért-hegy pedig nemcsak földrajzi pont, hanem a főváros egyik ikonikus látnivalója is.

