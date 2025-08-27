Gáspár, Mónika és József névnapja ma: milyen személyiséget rejtenek?

Augusztus 27-én Magyarországon a legfontosabb névnapok Gáspár és Mónika, de ezen a napon ünneplik még többek között a Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, Vilja névnapját is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Gáspár névnapja különösen ismert, hiszen a név a három napkeleti bölcs egyikének, Gáspár királynak nevéhez kötődik, aki a karácsonyi történet szerint megajándékozta a kis Jézust. A Gáspár név a perzsa eredetű „kincstárnok” jelentésű névből származik. A Gáspárok általában erős, megbízható és céltudatos személyiségek, akik kitartóak és lojálisak barátaikhoz. Híres Gáspárok között találunk művészeket és sportolókat is, akik kitartásukkal és szorgalmukkal tűnnek ki.

Mónika név eredete a latin „monere” szóból ered, ami figyelmeztetést, tanácsot jelent. A legismertebb Mónika Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja, aki kitartó imáival és példamutatásával segítette fiát. A Mónikák általában érzékenyek, gondoskodóak és erős erkölcsi tartással rendelkeznek, akik sokszor vezetik vagy támogatják környezetüket. Ez a név gyakran társul bölcsességgel és türelemmel.

A többi név közül a Cézár a régi római címer nevéből ered, jelentése „hajjal borított” vagy „uralkodó”, így a név viselői általában vezetői képességekkel bírnak. Mások ezeket olvassák Ma Sámuel, Erika névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek ezek a nevek? István névnap augusztus 20-án: mit rejt az Istvánok személyisége? Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük? Augusztus 19. névnapok: Huba, Bernát, Emília, János – Mit tudunk a személyiségükről?

József egy bibliai név, jelentése „Isten gyarapít”, és a magyar kultúrában is rendkívül elterjedt. A Józsefet gyakran társítják kitartással, megbízhatósággal és családszeretettel.

A cikk folytatódik, lapozz!