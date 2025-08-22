Garázsvásáros kincsek: 6 tárgy, amit a profik mindig keresnek
istockphoto.com

Garázsvásáros kincsek: 6 tárgy, amit a profik mindig keresnek

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.22.

Sokan sétáltunk már el bolhapiac mellett, azon tűnődve, vajon megéri-e az időt és energiát. Az ilyen alkalmak vagy nagyon jól sülnek el, vagy teljes csalódást okoznak, de a turkálókhoz hasonlóan a bolhapiacok is remek lehetőséget adnak arra, hogy otthoni dekorációt szerezzünk be kedvező áron. Még a lakberendezők is bevallják, hogy szuper kincsekre bukkantak már a piacokat fürkészve.

„Bevallom, hogy az udvari és hagyatéki vásárok a kedvenc beszerzési helyeim közé tartoznak, ha különleges darabokat keresek a projektjeimhez vagy akár a saját otthonomba” – mondja Jamie Gasparovic, a Studio Gaspo alapítója és vezető tervezője. Ugyanakkor a sok kacat között válogatni néha kimerítő lehet. Ezért érdemes inkább a valóban jó dolgokra koncentrálni. Íme 6 tipp, mit érdemes figyelned a garázsvásárokon.

Porcelán

Nem mindenki vágyik a nagymama porcelánkészletére, ezért gyakran lehet teljes szetteket találni bolhapiacokon – mondja Dee Dee Taylor Eustace, a Taylor Hannah Architects alapítója. Persze nem minden porcelán egyforma. A tervező szerint alaposan meg kell vizsgálni a kiszemelt darabot. „Nézd meg közelről, és keresd vissza online” – javasolja. „Ellenőrizd a címkéket, pecséteket, jelzéseket.” Ha azonban a díszítő arany szegély kopott, vagy „Made in China” feliratot látsz rajta, Eustace szerint ez intő jel lehet, és jobb újragondolni a vásárlást. Egy-egy értékesebb darab akár a vitrined igazi éke lehet, különösen, ha sikerül egy régi, ritkaságnak számító szettet kifogni. Ráadásul a porcelán a megterített asztalon is stílusos és időtálló hatást kelt.

Üvegáruk

