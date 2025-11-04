7 frizuratipp a szeles napokra: így biztosan nem kócolódik össze a hajad

Címlap / Stílus / Haj / 7 frizuratipp a szeles napokra: így...

7 frizuratipp a szeles napokra: így biztosan nem kócolódik össze a hajad

Szirák Viki
Írta 2025.11.04.

Az elmúlt hetekben elég gyakorivá váltak a szeles napok, és sajnos még egy párszor biztosan lesz részünk bennük. Ha ilyenkor téged is az őrületbe kerget a frizurád, majd utána a félórás fésülködés, inkább az alábbi szélbiztos frizurák közül válogass ezeken a napokon!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/7 Dupla francia fonás

A francia fonás mindig szuper választás a szeles napokra, de ha biztosra akarsz menni, válaszd a dupla verzióját!

Ennek lényege, hogy nem egyetlen tincsbe fogod az összes hajad, hanem kettőbe, így a szél biztosan nem tudja össze-vissza fújni a rövidebb hajszálakat.

A képen látható haj például kifejezetten nőies, játékos. Nem csak a tarkódnál, hanem akár a hajad végénél is összefoghatod hajgumival, így még az esti fésülködés is sokkal egyszerűbb lesz.

2/7 Tripla konty

Ez a frizura inkább azoknak való, akik már profibbak a fonatok elkészítésében, de ezért a végeredményt tényleg megéri gyakorolni!

A tripla francia fonással készített haj lényege, hogy fent összefogja a tincseket, majd egy kontyban köti meg őket, így a szél kevésbé kócolja a frizurádat.

A hajad többi részét akár kibontva is hagyhatod (már ha nem annyira szeles az idő), vagy egy újabb kontyban összefogadhatod a tarkódnál.

Olvass még a témában

3/7 Elegáns hatású konty

A francia fonás után a konty az egyik legjobb választás, ha szélálló frizurát szeretnél, ami ráadásul egész nap kitart.

Ha pedig nem érnéd be az átlagos fazonokkal, a sztárok egyik kedvencét érdemes kipróbálnod.

Ennek lényege, hogy itt-ott kilógnak a hajtincsek a kontyból, így megbolondítják egy kicsit az összképet, de mégis erős tartást biztosítanak.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Mitől hízik a gyerek? Lelki traumák, amelyek a túlsúly hátterében állhatnak

Mitől hízik a gyerek? Lelki traumák, amelyek a túlsúly hátterében állhatnak
7 frizuratipp a szeles napokra: így biztosan nem kócolódik össze a hajad

7 frizuratipp a szeles napokra: így biztosan nem kócolódik össze a hajad
A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik

A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik
Tökéletes választás hideg, téli estékre: 5 ínycsiklandozó, meleg saláta vacsorára

Tökéletes választás hideg, téli estékre: 5 ínycsiklandozó, meleg saláta vacsorára
Ezt üzeni 2025 Tarot kártyája márciusra – Óriási a tudásvágy ebben a hónapban

Ezt üzeni 2025 Tarot kártyája márciusra – Óriási a tudásvágy ebben a hónapban
’81 és ’96 közt születtél? Ezért van az, hogy mindig kételkedsz magadban

’81 és ’96 közt születtél? Ezért van az, hogy mindig kételkedsz magadban
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK