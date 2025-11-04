7 frizuratipp a szeles napokra: így biztosan nem kócolódik össze a hajad

Az elmúlt hetekben elég gyakorivá váltak a szeles napok, és sajnos még egy párszor biztosan lesz részünk bennük. Ha ilyenkor téged is az őrületbe kerget a frizurád, majd utána a félórás fésülködés, inkább az alábbi szélbiztos frizurák közül válogass ezeken a napokon!
1/7 Dupla francia fonás
A francia fonás mindig szuper választás a szeles napokra, de ha biztosra akarsz menni, válaszd a dupla verzióját!
Ennek lényege, hogy nem egyetlen tincsbe fogod az összes hajad, hanem kettőbe, így a szél biztosan nem tudja össze-vissza fújni a rövidebb hajszálakat.
A képen látható haj például kifejezetten nőies, játékos. Nem csak a tarkódnál, hanem akár a hajad végénél is összefoghatod hajgumival, így még az esti fésülködés is sokkal egyszerűbb lesz.
2/7 Tripla konty
Ez a frizura inkább azoknak való, akik már profibbak a fonatok elkészítésében, de ezért a végeredményt tényleg megéri gyakorolni!
A tripla francia fonással készített haj lényege, hogy fent összefogja a tincseket, majd egy kontyban köti meg őket, így a szél kevésbé kócolja a frizurádat.
A hajad többi részét akár kibontva is hagyhatod (már ha nem annyira szeles az idő), vagy egy újabb kontyban összefogadhatod a tarkódnál.