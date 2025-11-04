7 frizuratipp a szeles napokra: így biztosan nem kócolódik össze a hajad

A francia fonás mindig szuper választás a szeles napokra, de ha biztosra akarsz menni, válaszd a dupla verzióját!



Ennek lényege, hogy nem egyetlen tincsbe fogod az összes hajad, hanem kettőbe, így a szél biztosan nem tudja össze-vissza fújni a rövidebb hajszálakat.



A képen látható haj például kifejezetten nőies, játékos. Nem csak a tarkódnál, hanem akár a hajad végénél is összefoghatod hajgumival, így még az esti fésülködés is sokkal egyszerűbb lesz.



