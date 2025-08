A szomszéd fűje mindig zöldebb – avagy miért vonzódnak a pasik a foglalt nőkhöz?

A boldogság és vágy gyakran olyan helyeken bukkan fel, ahol nem is számítunk rá. Különösen igaz ez a párkapcsolatok terén, hiszen ebben az árnyalt világban sokszor a tiltott gyümölcs a legédesebb. Az egyik legérdekesebb pszichológiai jelenség az, amikor egy férfi számára egy foglalt nő különösen vonzóvá válik. De miért alakulhat ki ez a furcsa vonzalom? Mi rejlik a háttérben, ami miatt a "másé" mindig izgalmasabbnak tűnik?

Egy laboratóriumi vizsgálatban férfiak és nők fényképeket néztek, amelyeken a lehetséges partner mellett egy vonzó vagy kevésbé vonzó nő is szerepelt. Az eredmények szerint mindkét nem nagyobb érdeklődést mutatott a „foglalt” személyek iránt, vagyis ha egy férfi egy vonzó nővel volt együtt, a többi nő és férfi is vonzóbbnak találta őt. A kutatás kiemeli, hogy a társas információk – például a partner státusza – jelentősen befolyásolják a vonzalmat, és a férfiak is hajlamosabbak vonzónak találni egy nőt, ha az már kapcsolatban van.

A megszerzés izgalma és a megszokás unalma

Az egyik elsődleges érzés, amit talán mindnyájan ismerünk, a megszerzés utáni vágy. Azok a dolgok, amelyekért keményen meg kell dolgoznunk, sokkal vonzóbbak lehetnek, mint azok, amelyeket könnyen elérhetünk. Ez a feltétel különösen igaz a párkapcsolatok terén.

Egy már párkapcsolatban élő nő iránti vonzalom gyakran abból ered, hogy az elérhetetlenség látszata különleges kihívást és izgalmat jelent.

Ezzel szemben, a biztos kapcsolatokban gyakran fellelhető a monotónia és unalom érzése. A megszokott helyzeteket többnyire nem kíséri az az adrenalin, ami az új kihívásokban rejlik. Ezért előfordulhat, hogy a férfiak számára vonzóbbnak tűnik a foglalt nő, mert az ilyen irányú vonzalom egyszerre jelenti a megszerzés rejtélyét és eldönthetetlenségét.