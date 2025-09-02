Filmek, amikben a szerelem szó szerint mindent túlél

Titanic
Az egyik legismertebb példa az emberiség történetét bemutató nagy ívű szerelmi történetekre a „Titanic”. James Cameron 1997-es filmje az egyik legikonikusabb romantikus dráma lett. Annak ellenére, hogy a hajó elsüllyedésének tragédiája világszerte sokakat megrendített, Jack és Rose szerelme minden nehézségen felülkerekedett, még akkor is, amikor az életük vége közeledett.
A filmben ábrázolt szerelem nem csupán két ember között alakult ki, hanem egyfajta szimbolikus megjelenítője is annak, hogy a tiszta érzelmek képesek áttörni a társadalmi korlátokat, és a legnehezebb helyzetekben is ragyogni tudnak. A történet szerelemről és áldozatról szól, bemutatva azt az erőt, amivel a szerelem képes túlélni még a legsúlyosabb katasztrófát is.