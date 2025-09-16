Őszi filmezés: a legjobb filmek a ‘80-as évekből, amit újra meg kell nézned

Bár az elmúlt években is sok nagyszerű film készült, nem érdemes megfeledkeznünk róla, hogy már jó néhány évtizeddel ezelőtt is rengeteg nagyszerű alkotás született. Nem kivétel ez alól a ’80-as évek sem, amikor is fénykorukat élték a harsány, neon színek, számos nagyszerű divatpillanatnak lehetett tanúja a világ, és a szintetizátoros popzene is roppant felkapott volt. Megannyi akkor készült filmet pedig ma is abszolút megéri megnézni.
1/7 Drágán add az életed! (1989)
Ha a 80’-as évek nagyszerű alkotásairól van szó, egész biztosan nem mehetünk el szó nélkül a Drágán add az életed!, vagyis a Die Hard mellett, amelyet egyenesen minden idők egyik legjobb akciófilmjének tartják. Egyesek úgy vélik, hogy szó szerint minden másodperce izgalmas, de már az is elég motiváció lehet ahhoz hogy megnézzük vagy akár sokadszor újranézzük, hogy a főszereplő John McClane nyomozót a zseniális Bruce Willis alakítja.
2/7 Harry és Sally (1989)
Amilyen fontos akciófilm a Drágán add az életed!, annyira alapvető romantikus vígjáték a Harry és Sally. Mint sok más romantikus történetben, a főszereplők (Meg Ryan és Billy Crystal) kezdetben egyáltalán nem kedvelik egymást, majd szép lassan egymásba szeretnek.
Fontos viszont, hogy ebben az esetben egyáltalán nem elcsépelt eseménysorról van szó, hanem egy olyan izgalmasan megírt forgatókönyv nagyszerű megvalósításáról, amely még a romantikus filmeket nem kedvelő nézők tömegét is a kezdetektől vonzza.
3/7 Nulladik óra (1985)
Nehéz úgy beszélni a ’80-as évek ikonikus filmjeiről, hogy ne említsük meg legalább egyszer John Hughest nevét, akiről sokan úgy tartják, hogy az évtized legjobb vígjátékait rendezte, számos kiemelkedő drámát készített, munkáinak stílusa pedig nagymértékben meghatározta a tinifilm fogalmát.
Nehéz kiválasztani, melyik alkotása sikeredett a legjobbra, de rengetegen úgy vélik, hogy talán a The Breakfast Club, vagyis a Nulladik óra érdemli meg az első helyet, amely nem nélkülözi a komikus pillanatokat, de drámaibb, mint Hughes legtöbb filmje. Ami pedig a konkrét történetet illeti, öt nagyon különböző középiskolást ismerhetünk meg a filmben, akik éppen hétvégi büntetésüket töltik egy középiskolában és közben rengeteget tanulnak magukról és egymásról is.