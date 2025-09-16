Őszi filmezés: a legjobb filmek a ‘80-as évekből, amit újra meg kell nézned

Nehéz úgy beszélni a ’80-as évek ikonikus filmjeiről, hogy ne említsük meg legalább egyszer John Hughest nevét, akiről sokan úgy tartják, hogy az évtized legjobb vígjátékait rendezte, számos kiemelkedő drámát készített, munkáinak stílusa pedig nagymértékben meghatározta a tinifilm fogalmát.



Nehéz kiválasztani, melyik alkotása sikeredett a legjobbra, de rengetegen úgy vélik, hogy talán a The Breakfast Club, vagyis a Nulladik óra érdemli meg az első helyet, amely nem nélkülözi a komikus pillanatokat, de drámaibb, mint Hughes legtöbb filmje. Ami pedig a konkrét történetet illeti, öt nagyon különböző középiskolást ismerhetünk meg a filmben, akik éppen hétvégi büntetésüket töltik egy középiskolában és közben rengeteget tanulnak magukról és egymásról is.



