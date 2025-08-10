Figyelmeztető jelek a tudatalattidtól, hogy nem ő a megfelelő pasi

Mindenki ismeri azt a pillangós érzést az első randik előtt, amikor nem tudod eldönteni, hogy valójában várod, vagy legszívesebben lemondanád az egészet. Normális így érezni, főleg, ha éppen aznap nem tudjuk a legjobb formánkat hozni, hiszen egy első randin mindenki szeretné a tőle telhető legjobbat nyújtani. Ez a fajta izgalom viszont nem keverhető össze tested és lelked jelzéseivel, melyek akár egy esetleges csalódástól próbálnának éppen megóvni.



A kettő nagyon nem mindegy. Éppen ezért tanácsos ekkor valóban elcsendesedned és hallgatnod arra a bizonyos belső hangodra. Az egó ilyenkor még hangos lehet, de hidd el, ha koncentrálsz magadra, el tudod csendesíteni és meghallhatod, hogy mit akar neked üzenni a tudatalattid.



