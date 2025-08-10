Figyelmeztető jelek a tudatalattidtól, hogy nem ő a megfelelő pasi

Ezernyi apró jel vesz körül minket nap, mint nap. Amikor égi jelekért imádkozunk, már rég ott vannak az orrunk előtt, csak kényelmesebb még pár napig önsajnálatba temetkezni. Ne aggódj, néha mindenkivel megesik! Randik előtt, viszont különösen figyelj ezekre a nem elhanyagolható jelekre, mert olyan dolgokról árulkodhatnak, melyekre akár nem is gondolnál.
1/5 Randi előtti izgalom
Mindenki ismeri azt a pillangós érzést az első randik előtt, amikor nem tudod eldönteni, hogy valójában várod, vagy legszívesebben lemondanád az egészet. Normális így érezni, főleg, ha éppen aznap nem tudjuk a legjobb formánkat hozni, hiszen egy első randin mindenki szeretné a tőle telhető legjobbat nyújtani. Ez a fajta izgalom viszont nem keverhető össze tested és lelked jelzéseivel, melyek akár egy esetleges csalódástól próbálnának éppen megóvni.
A kettő nagyon nem mindegy. Éppen ezért tanácsos ekkor valóban elcsendesedned és hallgatnod arra a bizonyos belső hangodra. Az egó ilyenkor még hangos lehet, de hidd el, ha koncentrálsz magadra, el tudod csendesíteni és meghallhatod, hogy mit akar neked üzenni a tudatalattid.