„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül

Édes otthon, édes magány: férfiak vallottak online, mi a program, ha övék a ház.
1/10 Hőmérséklet
Ősztől tavaszig először is leveszem a fűtést, ugyanis a feleségem és a lányaim meg akarnak fagyni, én pedig megsülök a 25 fokban. Tavasztól őszig pedig felnyomom a klímát, hogy elviselhető legyen a hőség. Aztán megyek, bütykölök valamit a garázsban és élvezem, hogy senki nem zavar meg.
2/10 Semmi különös
Jó a házasságom, ezért nincs nagy különbség, ha egyedül vagyok mert a feleségem nem „tilt” semmit. Talán annyi, hogy abból a kajáldából rendelek, amit ő annyira nem szeret és töltök magamnak egy kis whiskey-t, ő ugyanis egyáltalán nem iszik alkoholt.