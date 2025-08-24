„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „A vécén élvezem a csendet” –...

„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül

Szőke Angéla
Írta 2025.08.24.

Édes otthon, édes magány: férfiak vallottak online, mi a program, ha övék a ház.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Hőmérséklet

Hőmérséklet
Ősztől tavaszig először is leveszem a fűtést, ugyanis a feleségem és a lányaim meg akarnak fagyni, én pedig megsülök a 25 fokban. Tavasztól őszig pedig felnyomom a klímát, hogy elviselhető legyen a hőség. Aztán megyek, bütykölök valamit a garázsban és élvezem, hogy senki nem zavar meg.

2/10 Semmi különös

Semmi különös
Jó a házasságom, ezért nincs nagy különbség, ha egyedül vagyok mert a feleségem nem „tilt” semmit. Talán annyi, hogy abból a kajáldából rendelek, amit ő annyira nem szeret és töltök magamnak egy kis whiskey-t, ő ugyanis egyáltalán nem iszik alkoholt.

Mások ezeket olvassák

3/10 Gyerekesen

Gyerekesen
Beizzítom a lemezjátszót és előveszem a LEGO-t. (Igen, mi, férfiak még 30 felett is szeretünk legózni, nagyon jó kis hidraulikus gépeket rakok össze.)

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül

„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül
Melyik parfüm illik hozzád idén ősszel? A csillagjegyed alapján

Melyik parfüm illik hozzád idén ősszel? A csillagjegyed alapján
„Álmomban megcsalt a szerelmem” – Ezt jelenti az álmod valójában

„Álmomban megcsalt a szerelmem” – Ezt jelenti az álmod valójában
Amit egy nő jobb, ha sohasem mond szeretkezés közben

Amit egy nő jobb, ha sohasem mond szeretkezés közben
Van 4 dekor trükk, amivel szinte biztos, hogy el tudod adni a lakásod

Van 4 dekor trükk, amivel szinte biztos, hogy el tudod adni a lakásod
Ezért ne dobd ki soha az eper levelét

Ezért ne dobd ki soha az eper levelét
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK