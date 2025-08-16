„Gyerek után elmaradt a szex” – 10 férfi arról, miért léptek félre

Sokan vallják, hogy az emberiség nem monogámiára termett, főleg a férfiak. Elvégre a hímeknek az állatvilágban is az a dolguk, hogy minél több nőstényt megtermékenyítsenek, biztosítva a fajfenntartást. Valóban ez lenne az oka a férfiak félrelépésének? Az emberek nagy százalékát csalták már meg vagy csalta már meg a párját – nemtől függetlenül – akár egy hosszú affér volt, akár csak egy részeg csókolózás, akár mindössze egy ártatlannak tűnő csetes flörtölés. Tíz férfit kérdeztünk, mik voltak az ő okaik a félrelépésre.

Balázs (27): Fiatal voltam és hülye A fiúkkal buliztunk és elkezdett velem szemezni egy szép lány, én pedig részegen csókolóztam vele. Lelkiismeretfurdalásom volt, ezért másnap bevallottam a barátnőmnek, aki kiborult, de pár hét alatt túljutottunk rajta. Azóta sem csaltam meg senkit. Norbi (24): Nem bírok magammal Már több volt barátnőmtől megkaptam, hogy nem vagyok jó partner, mert nem bírok a véremmel és ez sajnos így van. Nem tudok hosszú távon monogám maradni, ha egy csinos csaj érdeklődést mutat, én nem fogom visszautasítani azért, mert éppen nem vagyok szingli.

