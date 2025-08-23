„Minél bújósabb, annál sértődékenyebb” – Férfiak véleménye a női gyengédségről

Figyel rád, megérint, átölel, melléd kucorodik: hogyan vélekednek erről a férfiak, akik általában visszafogottabban mutatják ki az érzelmeiket?

Micsoda?

Léteznek ilyen nők?! Hol, merre?? Küldjétek őket hozzám légyszi, mert én eddig csak olyan jégkirálynőket fogtam ki, akik körül megfagyott a levegő…

Tanulás

Anyám egy kemény nő volt, aki nem volt gyengéd soha és én is ilyen nőkkel jöttem össze mindig. Aztán lett egy lány, aki szépen lassan megtanított arra, hogyan kell szeretetet adni és elfogadni. Olyan volt, mintha egy vad, harapós kutyát szelídített volna meg, a mai napig hálás vagyok neki ezért.

