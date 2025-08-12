Férfiak, szerintetek melyik filmet kellene minden férfitársatoknak látnia?

Nemcsak a nőknek vannak kötelező filmjeik: nézzük, mik a férfiak alap-filmalkotásai.

Rettenthetetlen

A Gladiátor mindenki kedvenc történelmi hős-filmje, pedig van ennél jobb. Mel Gibsonról mindenki mondhat, amit akar, de a Rettenthetetlennel (Braveheart) maradandót alkotott. Egy szívszaggató dráma, amelyben egy skót „kisember” lázad fel az angol király ellen. A főszereplő karaktere minden férfinak példaként szolgál, a szokásos hollywoodi giccseket mellőzve.

Keresztapa

Természetesen a Keresztapa trilógia. Francis Ford Coppola legjobb alkotása, Marlon Brando és Al Pacino legjobb alakítása. Sok maffiafilm készült, de egyik sem olyan emlékezetes, mint ez, mert itt nincs igazán jó és rossz, nincsenek közhelyek. Az olasz maffia itteni ábrázolásában minden szereplő morálisan megkérdőjelezhető, ez teszi különleges filmélménnyé az alkotást, ami ötven évvel az első rész elkészülte után is ugyanolyan friss, hogy minden korosztály tud vele azonosulni.