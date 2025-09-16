„Nagyon szépen fonok hajat” – 10 vallomás férfiaktól, amit a társadalom férfiatlannak tart

Napjainkban a modern társadalomban már kezd elhalványodni az éles vonal aközött, hogy mi férfias és nőies, de az alábbi tíz őszinte vallomás szerint az urak kifejezetten „férfiatlan” dolgokat is élveznek.
1/10 Fonat
Nagyon ügyesen fonok hajat és nem, nem vagyok meleg. A húgom mutatta meg, hogyan kell francia fonást csinálni és mindig én csináltam a haját, még kamaszkorunkban is. Remélem lányom lesz majd, akinek fonhatom majd a haját, mert harmincéves férfiként elég furcsa, amikor ezt felajánlom valakinek.
2/10 Koktél
Nem szeretem a röviditalokat, utálom, mikor a haverjaim erőltetik, hogy menjek felesezni. Az édes, finom – szerintük – csajos koktélokat szeretem, mit csináljak, ha ez az, ami ízlik?
3/10 A fürdőzés művészete
Tudom, hogy a férfiak öt perc alatt letusolnak és mennek is a dolgukra, de én szeretem a kádfürdőt. Minimum háromnaponta habfürdőzöm egyet, nekem ez igazi wellness: lekapcsolom a villanyt, meggyújtok pár mécsest, feloldok illatos fürdősót vagy fürdőgolyót a vízben, beteszek egy kis zenét és ellazulok. Fontos nekem ez a kis relax-élmény.