„Nagyon szépen fonok hajat” – 10 vallomás férfiaktól, amit a társadalom férfiatlannak tart
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Nagyon szépen fonok hajat” – 10...

„Nagyon szépen fonok hajat” – 10 vallomás férfiaktól, amit a társadalom férfiatlannak tart

Szőke Angéla
Írta 2025.09.16.

Napjainkban a modern társadalomban már kezd elhalványodni az éles vonal aközött, hogy mi férfias és nőies, de az alábbi tíz őszinte vallomás szerint az urak kifejezetten „férfiatlan” dolgokat is élveznek.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Fonat

Fonat
Nagyon ügyesen fonok hajat és nem, nem vagyok meleg. A húgom mutatta meg, hogyan kell francia fonást csinálni és mindig én csináltam a haját, még kamaszkorunkban is. Remélem lányom lesz majd, akinek fonhatom majd a haját, mert harmincéves férfiként elég furcsa, amikor ezt felajánlom valakinek.

2/10 Koktél

Koktél
Nem szeretem a röviditalokat, utálom, mikor a haverjaim erőltetik, hogy menjek felesezni. Az édes, finom – szerintük – csajos koktélokat szeretem, mit csináljak, ha ez az, ami ízlik?

3/10 A fürdőzés művészete

A fürdőzés művészete
Tudom, hogy a férfiak öt perc alatt letusolnak és mennek is a dolgukra, de én szeretem a kádfürdőt. Minimum háromnaponta habfürdőzöm egyet, nekem ez igazi wellness: lekapcsolom a villanyt, meggyújtok pár mécsest, feloldok illatos fürdősót vagy fürdőgolyót a vízben, beteszek egy kis zenét és ellazulok. Fontos nekem ez a kis relax-élmény.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Érdekelhetnek még ezek a cikkek

„Nagyon szépen fonok hajat” – 10 vallomás férfiaktól, amit a társadalom férfiatlannak tart

„Nagyon szépen fonok hajat” – 10 vallomás férfiaktól, amit a társadalom férfiatlannak tart
Ez a csillagjegyedhez illő legjobb stresszoldó technika

Ez a csillagjegyedhez illő legjobb stresszoldó technika
Mérlegképes könyvelőként érdemes elhelyezkedni Székesfehérvár környékén

Mérlegképes könyvelőként érdemes elhelyezkedni Székesfehérvár környékén
„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek

„A fülembe súgott és belezúgtam” – Nem szándékos szexi dolgok, amik veled történtek
Nők a tech iparban: sikeres karrierépítés a szoftverfejlesztés világában

Nők a tech iparban: sikeres karrierépítés a szoftverfejlesztés világában
Így állítsuk meg az időt ősszel egy budapesti reggelen finom falatokkal

Így állítsuk meg az időt ősszel egy budapesti reggelen finom falatokkal
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK