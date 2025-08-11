„Csodát tett a mentális egészségemmel” Férfiak, hogyan hatott rátok a minimalizmus?

Azt tudjuk, hogy a nők életét milyen pozitívan változtatja meg a minimalizmus, de mi a helyzet a férfiakkal?

A férfiak többsége eleve minimalista módon él. Az én garzonomban van egyetlen – nem nagyméretű – szekrény, amely elnyeli az összes ruhámat és cipőmet. Nincs flancos ágykeretem, egy matrac van a földön és kész. Van egy íróasztalom és egy székem, de ezek is csak azért, mert a cég kiszállította, amikor a Covid miatt mindenki home office-ban volt. (Előtte tökéletesen jól elvoltam úgy, hogy a laptopomat az ölembe vettem az ágyban.) Ja és van egy babzsákom, ezt az egyik haveromtól kaptam, akinek elege lett abból, hogy nincs hova leülnie, amikor átjön. Tehát így éldegélek én és egyszer hazavittem egy lányt, aki odavolt, hogy milyen menő, hogy minimalista vagyok. Csak nevetni tudtam, mert eddig minden csajtól azt kaptam, hogy igénytelen vagyok.