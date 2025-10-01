Mit lát meg először egy pasi rajtad? Meglepő, de ezekre figyel fel elsőként

Megfigyelted már, hogy milyen dolgokat veszel észre elsőként a pasikon, vagy akár nőkön? Talán nem mondunk azzal újdonságot, hogy a férfiak teljesen más részleteket figyelnek meg rajtunk, mint mi rajtuk.
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
1/5 Az arc
Persze nem mindig egyértelmű, hogy az arccal találkoznak elsőként, de amikor adott a helyzet, első körben abban szeretnek elmerülni. Azon belül is a szemekbe, hiszen sok mindent le tudnak szűrni egy nézésből, még ha nem is tudatosan. Sokkal ösztönösebben cselekednek nálunk, tehát ők nem taktikából tartják a szemkontaktust, egyszerűen csak nem tudják levenni a szemüket egy nőről, aki tetszik nekik. Fontos számukra a szép arc, egyes felmérések szerint jóval előrébb való, mint a nagy fenék, vagy mell. És amikor egy pasit a tekinteteddel fogsz meg elsőként, akkor biztosan horogra akadt.
2/5 Stílus
Biztos már te is sok férfi szájából hallottad, hogy számukra az összkép a fontos, vagyis nem méregetnek minket úgy, ahogy mi saját magunkat. Vagyis de, viszont nem azzal a kritikus szemmel, ahogy egy nő tudja magát méregetni. Ők ilyenkor csak azt vizslatják, hogy mennyire vagy harmóniában önmagaddal, milyen a stílusod, hiszen abból nagyon sok minden megtudható.
Kiolvasható belőle a személyiséged, az önkifejezésed és az is, hogy nagyon nem vagy kibékülve önmagaddal. Ezeket egyből leszűrik az első pillanatoknál, tehát nem érdemes szerepet játszanod. Add önmagad és öltözz úgy, ami leginkább tükrözi személyiségedet.
Bizony lehet valaki bármennyire jó nő, a pasiknál kiveri a biztosítékot az igénytelenség. Egy durván zsíros haj, elhanyagolt bőr, vagy köröm roppant lelombozó tud lenni számukra és ezek után teljesen mindegy, hogy kinek milyen bomba alakja van, vagy lenyűgöző személyisége. A nőkről egyébként is nehezen tudják elképzelni, hogy hasonló emberi működéssel vannak megáldva, nem kell még tetézni ezt náluk. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy folyton mereven, megfelelési kényszerben kellene élni, de nőként fontos megőriznünk a nőiességünket és igényességünket.