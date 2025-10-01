Mit lát meg először egy pasi rajtad? Meglepő, de ezekre figyel fel elsőként

Biztos már te is sok férfi szájából hallottad, hogy számukra az összkép a fontos, vagyis nem méregetnek minket úgy, ahogy mi saját magunkat. Vagyis de, viszont nem azzal a kritikus szemmel, ahogy egy nő tudja magát méregetni. Ők ilyenkor csak azt vizslatják, hogy mennyire vagy harmóniában önmagaddal, milyen a stílusod, hiszen abból nagyon sok minden megtudható.



Kiolvasható belőle a személyiséged, az önkifejezésed és az is, hogy nagyon nem vagy kibékülve önmagaddal. Ezeket egyből leszűrik az első pillanatoknál, tehát nem érdemes szerepet játszanod. Add önmagad és öltözz úgy, ami leginkább tükrözi személyiségedet.



