„Csend van, nyugi van” – Férfiak, hogyan értelmezitek a párotok hallgatását?

A megbántott nő csendes duzzogással kommunikálja sértettségét, de mi erre a férfiak reakciója?

Zen

Amikor éppen jól érzem magam otthon, mert csend van, nyugi van, általában akkor robban a bomba. Tehát a barátnőm akkor esik nekem – a legváratlanabb pillanatban – hogy mekkora szemétláda vagyok.

Fájdalom

Nagyon rosszul esik, amikor a feleségem ignorál. Olvastam valahol, hogy amikor az embert semmibe veszik, az olyan jeleket küld az agynak, mint amikor fizikai fájdalmat érzünk és ez így is van, mert nekem fáj, amikor ezt csinálja. Ilyenkor tudom, hogy valami rosszat tettem, de sosem tudom mit, ő pedig van, hogy napokig hallgat, én pedig ezen kattogok, hogy kitaláljam, mi a saram. Borzasztó érzés.