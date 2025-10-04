Ma Ferenc és Aranka névnapja van: milyen a személyiségük?
iStock

Ma Ferenc és Aranka névnapja van: milyen a személyiségük?

Arany Inez
Írta 2025.10.04.

Ma, 2025. október 4-én Ferenc és több más névnapos is ünnepel Magyarországon, például Ajtonka, Ámon, Aranka, Arany, Arina, Aurélia, Auróra, Bodor, Damarisz, Edvin, Edvina, Fanni, Fodor, Frank, Fremont, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zóra, Zorinka, Zorka.

Ferenc

A Ferenc név az olasz Francesco név latinosított formájából, Franciscusból ered, jelentése „szabad” vagy „francia” is lehet, utalva a francia eredetre vagy a szabadság fogalmára. Ferenc névnapját több alkalommal ünneplik a naptárban, október 4. az egyik fő napja.

A Ferenc nevű emberek személyiségjegyei általában jó szervezők, megbízhatóak, a közösségért felelősséget vállalók, gyakran idealisták és szeretik a stabilitást. Ők rendelkeznek erős belső tartással és hajlamosak mások segítésére.

Híres Ferencek között találunk például Szent Ferencet, az Assisi Szentet, aki a természet és az állatok védelmezőjeként ismert, valamint Ferenc Józsefet, az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodóját.

