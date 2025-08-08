Arany és ezüst ékszerek együtt? 5 stylist tipp

Mi a mixed metal trend?
A mixed metal trend lényege az arany és az ezüst összekapcsolása, anélkül, hogy az ékszerek veszítenének saját karakterükből. Ez a megjelenés sokkal összetettebb, mint pusztán ékszerek halmozása. Az elegáns arany és a hűvös ezüst közötti kontraszt remekül kihasználható olyan módon, hogy mindkét fém megőrizze a maga nemes szépségét.
Míg egyesek számára természetellenes lehet az arany és az ezüst vegyítése, a megfelelő technikák alkalmazásával olyan kifinomult összeállítások hozhatók létre, amelyek egyszerre modern és időtlen megjelenést kölcsönöznek.
