Féltékenység horoszkóp: ennyire és így szoktál féltékeny lenni csillagjegyed szerint

Ha valaha is éreztél már gyomorszorító féltékenységet, talán kíváncsi vagy, vajon a csillagoknak van-e ehhez köze. Az asztrológia szerint a csillagjegyed sokat elárulhat arról, mennyire vagy hajlamos a zöld szemű szörny feelingjeire, és mindezt milyen módon éled meg. Természetesen a személyiség összetett és sok tényező által befolyásolt, de kezdjük az alapoknál: nézzük meg, mit mond a horoszkóp a féltékenységről!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

A Kosok hajlamosak impulzívak és szenvedélyesek lenni, ami a féltékenység terén is megmutatkozik. Ha úgy érzik, valaki fenyegeti pozíciójukat az imádott személy életében, a Kos harcba száll, még akkor is, ha esetleg érzelmi vagy fizikai következményekkel jár.

Ezek az erőteljes, olykor meggondolatlan reakciók egyértelműen abból fakadnak, hogy a Kos szinte mindig vezető szerepre tör, és nehezen viseli a konkurenciát a személyes kapcsolatokat illetően. Ugyanakkor gyorsan túl is teszi magát a dolgon, amint visszanyerte a dominanciáját.

A cikk folytatódik, lapozz!