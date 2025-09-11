Féltékenység horoszkóp: ennyire és így szoktál féltékeny lenni csillagjegyed szerint
iStock

Féltékenység horoszkóp: ennyire és így szoktál féltékeny lenni csillagjegyed szerint

Farkas Izabella
2025.09.11.

Ha valaha is éreztél már gyomorszorító féltékenységet, talán kíváncsi vagy, vajon a csillagoknak van-e ehhez köze. Az asztrológia szerint a csillagjegyed sokat elárulhat arról, mennyire vagy hajlamos a zöld szemű szörny feelingjeire, és mindezt milyen módon éled meg. Természetesen a személyiség összetett és sok tényező által befolyásolt, de kezdjük az alapoknál: nézzük meg, mit mond a horoszkóp a féltékenységről!

Kos

A Kosok hajlamosak impulzívak és szenvedélyesek lenni, ami a féltékenység terén is megmutatkozik. Ha úgy érzik, valaki fenyegeti pozíciójukat az imádott személy életében, a Kos harcba száll, még akkor is, ha esetleg érzelmi vagy fizikai következményekkel jár.

Ezek az erőteljes, olykor meggondolatlan reakciók egyértelműen abból fakadnak, hogy a Kos szinte mindig vezető szerepre tör, és nehezen viseli a konkurenciát a személyes kapcsolatokat illetően. Ugyanakkor gyorsan túl is teszi magát a dolgon, amint visszanyerte a dominanciáját.

