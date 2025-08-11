Felosztottuk a házimunkát: mert nem, nem elég, hogy egyikünk csak „segít”

Számtalanszor megkaptam a kérdést az utóbbi években: „Neked segít a párod otthon a takarításban?” Ilyenkor a mai napig elkerekedő szemekkel tudok nézni. Mindketten teljes állásban dolgozunk. Ez a mi közös otthonunk – miért csak „segítene”, vagy épp én neki? Nem a közös felelősségünk? Hiszem, hogy igen.

A háztartás fenntartása egy olyan feladat, ami – a tapasztalataim szerint – sokszor nem kapja meg azt a figyelmet, amit megérdemelne. Sok családban, párkapcsolatban előfordul, hogy az egyik fél végzi a házimunkák többségét, míg a másik csak „segít”. Ez hosszú távon szerintem nemcsak nehezen fenntartható, hanem szinte biztosan nem is igazságos.

Akkor most egyenlőek vagyunk, vagy sem?

Az a kifejezés, hogy „valaki csak segít a házimunkában”, már önmagában azt sugallja, hogy az alapvető felelősség nem oszlik meg egyenlően. A házimunka nem egy extra teher, amit az egyik fél végez, a másik pedig időnként „besegít” – hanem egy közös feladat, amit meg kell osztani. Ez szerintem nemcsak az igazságosságról szól, hanem a kapcsolati harmóniáról, kölcsönös tiszteletről és önállóságról is.

Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor teljesen reális és érthető, hogy az egyik fél többet vállal. Ilyen lehet például, ha valaki éppen munkakeresőben van, és ezért több időt tölt otthon, vagy amikor valaki kisbabát nevel.