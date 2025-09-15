„Meztelen fotót küldött egy randi után” – 10 igaz történet fura randipartnerekről

„Meztelen fotót küldött egy randi után” – 10 igaz történet fura randipartnerekről

Szőke Angéla
Írta 2025.09.15.

A randizás ingoványos terep, mindenki követ el hibákat amikből tanul, ahogy az alábbi tíz esetben is történt.

1/10 A különc

A különc
Nekem bejött a suli különce, bár a barátnőim óva intettek tőle, mondván kettyós a srác. Én azt hittem akkor még, hogy csak „meg nem értett”, majd miután kiadatm az útját, bebizonyosodott, hogy nem ok nélkül nincsenek barátai: csinált egy YouTube-csatornát, ahol minden videójában arról beszélt, hogyan fog megölni engem. Rendőrségi ügy lett a dologból, borzasztó volt.

2/10 Az esély

Az esély
Anyám kolléganője régóta össze akart hozni a fiával, akit már évek óta ismertem látásból, de mindig fura fiúnak tartottam. Egy csúnya szakításom után magam alatt voltam és beadtam a derekam, elmentünk randizni. A parkban sétáltunk és minden szembejövő kisgyerek vagy kutya kapcsán kifejtette, milyen szépen ki tudná preparálni őket. Nem értettem, ezért kifejtette, hogy érdekli a taxidermia és szeretné elérni, hogy embereket is legálisan ki lehessen tömni, ő ebben akar „úttörő” lenni. Mondanom sem kell, amint hazaértem, letiltottam a számát, anyámra pedig megsértődött a kolléganő, amiért kikosaraztam a kicsi fiát.

3/10 A kolléga

A kolléga
A csendes, visszahúzódó kollégámról mindig tudtam, hogy tetszem neki és egy céges bulin spiccesen, meggondolatlanul igent mondtam, mikor elhívott randizni. A randin közölte, hogy nem fogja fizetni a vacsorám és ha összeköltözünk is, szigorúan külön kasszán leszünk. Amilyen gyorsan csak tudtam, kimentettem magam és hazamentem, természetesen fizettem a fogyasztásom. Fél óra múlva küldött egy tükörszelfit, amin teljesen meztelen volt. Ennyi elég is volt nekem egy életre a „fura pasikból.”




