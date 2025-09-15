„Meztelen fotót küldött egy randi után” – 10 igaz történet fura randipartnerekről

Anyám kolléganője régóta össze akart hozni a fiával, akit már évek óta ismertem látásból, de mindig fura fiúnak tartottam. Egy csúnya szakításom után magam alatt voltam és beadtam a derekam, elmentünk randizni. A parkban sétáltunk és minden szembejövő kisgyerek vagy kutya kapcsán kifejtette, milyen szépen ki tudná preparálni őket. Nem értettem, ezért kifejtette, hogy érdekli a taxidermia és szeretné elérni, hogy embereket is legálisan ki lehessen tömni, ő ebben akar „úttörő” lenni. Mondanom sem kell, amint hazaértem, letiltottam a számát, anyámra pedig megsértődött a kolléganő, amiért kikosaraztam a kicsi fiát.



